Токеномика Wrapped BTC (WBTC) Откройте для себя ключевую информацию о Wrapped BTC (WBTC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Wrapped BTC (WBTC) Wrapped Bitcoin - это токен ERC-20 на блокчейне Ethereum, представляющий Биткойн. Wrapped Bitcoin позволяет быстрее осуществлять переводы Биткойн на блокчейне Ethereum и открывает возможность использования BTC в экосистеме Ethereum. Официальный сайт: https://wbtc.network Whitepaper: https://www.wbtc.network/assets/wrapped-tokens-whitepaper.pdf Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/3NZ9JMVBmGAqocybic2c7LQCJScmgsAZ6vQqTDzcqmJh Купить WBTC сейчас!

Токеномика и анализ цен Wrapped BTC (WBTC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Wrapped BTC (WBTC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 13,89B $ 13,89B $ 13,89B Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 129,02K $ 129,02K $ 129,02K FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 111 711,48 $ 111 711,48 $ 111 711,48 Исторический минимум: $ 3 330,11634888 $ 3 330,11634888 $ 3 330,11634888 Текущая цена: $ 107 678,34 $ 107 678,34 $ 107 678,34 Узнайте больше о цене Wrapped BTC (WBTC)

Токеномика Wrapped BTC (WBTC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Wrapped BTC (WBTC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов WBTC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов WBTC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WBTC, изучите текущую цену WBTC!

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