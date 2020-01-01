Токеномика Wrapped BTC (WBTC)

Токеномика Wrapped BTC (WBTC)

Откройте для себя ключевую информацию о Wrapped BTC (WBTC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Wrapped BTC (WBTC)

Wrapped Bitcoin - это токен ERC-20 на блокчейне Ethereum, представляющий Биткойн. Wrapped Bitcoin позволяет быстрее осуществлять переводы Биткойн на блокчейне Ethereum и открывает возможность использования BTC в экосистеме Ethereum.

Официальный сайт:
https://wbtc.network
Whitepaper:
https://www.wbtc.network/assets/wrapped-tokens-whitepaper.pdf
Обозреватель блоков:
https://solscan.io/token/3NZ9JMVBmGAqocybic2c7LQCJScmgsAZ6vQqTDzcqmJh

Токеномика и анализ цен Wrapped BTC (WBTC)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Wrapped BTC (WBTC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 13,89B
$ 13,89B$ 13,89B
Общее предложение:
--
----
Оборотное предложение:
$ 129,02K
$ 129,02K$ 129,02K
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 111 711,48
$ 111 711,48$ 111 711,48
Исторический минимум:
$ 3 330,11634888
$ 3 330,11634888$ 3 330,11634888
Текущая цена:
$ 107 678,34
$ 107 678,34$ 107 678,34

Токеномика Wrapped BTC (WBTC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Wrapped BTC (WBTC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов WBTC, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов WBTC.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WBTC, изучите текущую цену WBTC!

Как купить WBTC

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История цены Wrapped BTC (WBTC)

Анализ истории цены WBTC помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены WBTC

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.