Купить криптоРынкиСпотФьючерсыSPCXСбереженияЦентр событийХаб наград
Еще
Гала TradFi с 1 000 000$
Регистрация

Топ токенов категории Launchpad Cookie по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Launchpad Cookie. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
VOOI
VOOI
VOOI
$ 0.00922
-0.72%
+8.01%
+13.22%
$ 2.90M
$ 5.61M
2
Unitas
Unitas
UP
$ 0.37531
+0.32%
+2.33%
+15.29%
--
$ 157.26K

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Launchpad Cookie и почему они так популярны?
Токены категории Launchpad Cookie представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 2 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $2.90M.
Какой токен из категории Launchpad Cookie демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Launchpad Cookie, отслеживаемых на MEXC, VOOI продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 8.01% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Launchpad Cookie находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 2 токенов категории Launchpad Cookie, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Launchpad Cookie относятся VOOI, UP. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Launchpad Cookie?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Launchpad Cookie составляет примерно $2.90M. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Launchpad Cookie, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.