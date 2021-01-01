Токеномика Vita Inu (VINU) Откройте для себя ключевую информацию о Vita Inu (VINU), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Vita Inu (VINU) Vita Inu ($VINU) является OG мемом в сети BNB с 2021 года. VINU – один из первых собачьих мемкоинов на BSC. Поддерживаемый сильным сообществом и готовый расти вместе с экосистемой BSC. Официальный сайт: https://vitainu.org Whitepaper: https://vita-inu.gitbook.io/whitepaper/ Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0xfEbe8C1eD424DbF688551D4E2267e7A53698F0aa Купить VINU сейчас!

Токеномика и анализ цен Vita Inu (VINU) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Vita Inu (VINU), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 13,79M $ 13,79M $ 13,79M Общее предложение: $ 899,60T $ 899,60T $ 899,60T Оборотное предложение: $ 899,60T $ 899,60T $ 899,60T FDV (полностью разводненная стоимость): $ 13,79M $ 13,79M $ 13,79M Исторический максимум: $ 0,000000078038 $ 0,000000078038 $ 0,000000078038 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,000000015327 $ 0,000000015327 $ 0,000000015327 Узнайте больше о цене Vita Inu (VINU)

Токеномика Vita Inu (VINU): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Vita Inu (VINU) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов VINU, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов VINU. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой VINU, изучите текущую цену VINU!

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