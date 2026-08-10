Текущее общее настроение на рынке GMEROBINHOOD: Медвежье, бычье 45% | медвежье 55%;

Размерность индикатора Заключение модели Пропорция/Порог Краткий обзор KDJ Крест смерти K < D Краткосрочная динамика снижается, температура падает. StochRSI < 20 Зона перепроданности Краткосрочное падение слишком быстрое, следите за возможностью отскока. Точка пивот Пивот ≤ Цена ≤ R1 Между Пивот‑R1 Чуть левее центрального пивота, в умеренно высоком положении. Группа МА 5-6 Покупка 60–80% покупок Большинство МА направлены вверх, преобладает бычий тренд. MACD Крест смерти DIF < DEA Наблюдается медвежий момент. BOLL (20,2) Нижняя ≤ Цена ≤ Средняя Между нижней и средней полосой Относительно слабый, но не слишком слабый. RSI (14) Нейтрально 30‑70 В пределах нормы, еще есть запас. Группа EMA 5-6 Покупка 60–80% покупок Большинство МА направлены вверх, преобладает бычий тренд.

GMEROBINHOOD_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 2,336E-5. Цена находится выше центральной линии 2,24E-5 и приближается к уровню сопротивления R1 — 2,39E-5. Краткосрочная группа скользящих средних формирует сигнал к покупке, тогда как долгосрочная структура опорных точек сохраняет характер колебательного диапазона. Стороны длинной и короткой позиций временно находятся в равновесии около ключевой точки, при этом цена так и не смогла эффективно пробить верхнюю границу диапазона. Индикатор MACD зафиксировал пересечение ниже нулевой линии, что свидетельствует об ослаблении краткосрочной восходящей динамики. Показатель RSI находится в нейтральной зоне, без проявления экстремальных значений перепроданности или перекупленности. Быстрая и медленная линии индикатора демонстрируют разрыв, указывая на расхождение между краткосрочным импульсом и среднесрочной тенденцией. Волатильность остаётся на обычном уровне, а полосы Боллинджера не показывают явных признаков расширения или сужения. Рынок лишён выраженной односторонней динамики, активность торгов остаётся стабильной. Ближайшее ключевое сопротивление расположено на уровне 2,39E-5, что примерно соответствует 2,3% от текущей цены. Первый поддержка находится на центральной линии 2,24E-5, примерно в 4,1% от текущего уровня. Далёкая опорная точка установлена на уровне 2,02E-5, что составляет около 13,5% от текущей цены. Второе сопротивление расположено на отметке 2,61E-5, примерно в 11,7% от текущего курса. В настоящее время цена находится между ближайшим сопротивлением и центральной поддержкой; необходимо внимательно следить за тестированием уровня 2,39E-5.

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