GameStop (GME) Курс (GMEROBINHOOD)
Текущая цена GameStop (GME) (GMEROBINHOOD) сегодня составляет ₽ 0,00002373 с изменением 4,81% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации GMEROBINHOOD на RUB составляет ₽ 0,00002373 за GMEROBINHOOD.
На данный момент GameStop (GME) занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- GMEROBINHOOD. В течение последних 24 часов, GMEROBINHOOD торговался в диапазоне от ₽ 0,00001995 (минимум) до ₽ 0,0000268 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.
В краткосрочной перспективе GMEROBINHOOD изменился на -3,62% за последний час и на -59,01% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 86,66K.
ROBINHOOD
Текущая рыночная капитализация GameStop (GME) составляет --, при 24-часовом объеме торгов ₽ 86,66K. Циркулируещее обращение GMEROBINHOOD составляет --, а общее предложение – 100000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 2,37M.
-3,62%
+4,81%
-59,01%
-59,01%
Отслеживайте изменения цены GameStop (GME) за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:
|Период
|Изменение (RUB)
|Изменение (%)
|Сегодня
|₽ +0,0000900302
|+4,81%
|30 дней
|₽ -0,00001627
|-40,68%
|60 дней
|₽ -0,00001627
|-40,68%
|90 дней
|₽ -0,00001627
|-40,68%
Сегодня для GMEROBINHOOD зафиксировано изменение ₽ +0,0000900302 (+4,81%), что отражает его последнюю активность на рынке.
За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,00001627 (-40,68%), что показывает краткосрочную эффективность токена.
Если расширить обзор до 60 дн., то GMEROBINHOOD изменился на ₽ -0,00001627 (-40,68%), что дает более широкое представление о его эффективности.
Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,00001627 (-40,68%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.
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Просмотеть страницу истории цен GameStop (GME).
Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний GameStop (GME), динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.
Текущее общее настроение на рынке GMEROBINHOOD: Медвежье, бычье 45% | медвежье 55%;
|Размерность индикатора
|Заключение модели
|Пропорция/Порог
|Краткий обзор
|KDJ
|Крест смерти
|K < D
|Краткосрочная динамика снижается, температура падает.
|StochRSI
|< 20
|Зона перепроданности
|Краткосрочное падение слишком быстрое, следите за возможностью отскока.
|Точка пивот
|Пивот ≤ Цена ≤ R1
|Между Пивот‑R1
|Чуть левее центрального пивота, в умеренно высоком положении.
|Группа МА
|5-6 Покупка
|60–80% покупок
|Большинство МА направлены вверх, преобладает бычий тренд.
|MACD
|Крест смерти
|DIF < DEA
|Наблюдается медвежий момент.
|BOLL (20,2)
|Нижняя ≤ Цена ≤ Средняя
|Между нижней и средней полосой
|Относительно слабый, но не слишком слабый.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|В пределах нормы, еще есть запас.
|Группа EMA
|5-6 Покупка
|60–80% покупок
|Большинство МА направлены вверх, преобладает бычий тренд.
GMEROBINHOOD_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 2,336E-5. Цена находится выше центральной линии 2,24E-5 и приближается к уровню сопротивления R1 — 2,39E-5. Краткосрочная группа скользящих средних формирует сигнал к покупке, тогда как долгосрочная структура опорных точек сохраняет характер колебательного диапазона. Стороны длинной и короткой позиций временно находятся в равновесии около ключевой точки, при этом цена так и не смогла эффективно пробить верхнюю границу диапазона. Индикатор MACD зафиксировал пересечение ниже нулевой линии, что свидетельствует об ослаблении краткосрочной восходящей динамики. Показатель RSI находится в нейтральной зоне, без проявления экстремальных значений перепроданности или перекупленности. Быстрая и медленная линии индикатора демонстрируют разрыв, указывая на расхождение между краткосрочным импульсом и среднесрочной тенденцией. Волатильность остаётся на обычном уровне, а полосы Боллинджера не показывают явных признаков расширения или сужения. Рынок лишён выраженной односторонней динамики, активность торгов остаётся стабильной. Ближайшее ключевое сопротивление расположено на уровне 2,39E-5, что примерно соответствует 2,3% от текущей цены. Первый поддержка находится на центральной линии 2,24E-5, примерно в 4,1% от текущего уровня. Далёкая опорная точка установлена на уровне 2,02E-5, что составляет около 13,5% от текущей цены. Второе сопротивление расположено на отметке 2,61E-5, примерно в 11,7% от текущего курса. В настоящее время цена находится между ближайшим сопротивлением и центральной поддержкой; необходимо внимательно следить за тестированием уровня 2,39E-5.
Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.
В 2040 году цена GameStop (GME) потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.
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