SOL
"Основанная бывшими инженерами Qualcomm, Intel и Dropbox в конце 2017 года, компания Solana представляет собой одноцепочечный делегированный протокол Proof-of-Stake, основной задачей которого является обеспечение масштабируемости без ущерба для децентрализации и безопасности. Основой решения Solana для масштабирования являются децентрализованные часы под названием Proof-of-History (PoH), созданные для решения проблемы времени в распределенных сетях, где нет единого надежного источника времени. В своей основе Solana предлагает:
- Масштабируемость: Solana способна поддерживать более 50 000 транзакций в секунду, при этом время обработки блока составляет 400 миллисекунд.
- Децентрализация: Благодаря использованию протокола распространения блоков Turbine, платформа может поддерживать тысячи нод, оставаясь при этом производительной и масштабируемой.
- Недорогое исполнение: Стоимость транзакций в сети оценивается в 10 долларов США за 1 миллион транзакций."
Название криптовалютыSOL
Макс. предложениеБез ограничений
Время выпуска2020-03-23 00:00:00
Оборотное предложение508,122,839.55645144
Цена выпуска--