SOL

"Основанная бывшими инженерами Qualcomm, Intel и Dropbox в конце 2017 года, компания Solana представляет собой одноцепочечный делегированный протокол Proof-of-Stake, основной задачей которого является обеспечение масштабируемости без ущерба для децентрализации и безопасности. Основой решения Solana для масштабирования являются децентрализованные часы под названием Proof-of-History (PoH), созданные для решения проблемы времени в распределенных сетях, где нет единого надежного источника времени. В своей основе Solana предлагает: - Масштабируемость: Solana способна поддерживать более 50 000 транзакций в секунду, при этом время обработки блока составляет 400 миллисекунд. - Децентрализация: Благодаря использованию протокола распространения блоков Turbine, платформа может поддерживать тысячи нод, оставаясь при этом производительной и масштабируемой. - Недорогое исполнение: Стоимость транзакций в сети оценивается в 10 долларов США за 1 миллион транзакций."

Название криптовалютыSOL

Макс. предложениеБез ограничений

Время выпуска2020-03-23 00:00:00

Оборотное предложение508,122,839.55645144

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