SOL

"Основанная бывшими инженерами Qualcomm, Intel и Dropbox в конце 2017 года, компания Solana представляет собой одноцепочечный делегированный протокол Proof-of-Stake, основной задачей которого является обеспечение масштабируемости без ущерба для децентрализации и безопасности. Основой решения Solana для масштабирования являются децентрализованные часы под названием Proof-of-History (PoH), созданные для решения проблемы времени в распределенных сетях, где нет единого надежного источника времени. В своей основе Solana предлагает: - Масштабируемость: Solana способна поддерживать более 50 000 транзакций в секунду, при этом время обработки блока составляет 400 миллисекунд. - Децентрализация: Благодаря использованию протокола распространения блоков Turbine, платформа может поддерживать тысячи нод, оставаясь при этом производительной и масштабируемой. - Недорогое исполнение: Стоимость транзакций в сети оценивается в 10 долларов США за 1 миллион транзакций."

Название криптовалютыSOL

МестоNo.6

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка0.0271%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)961.88%

Оборотное предложение520,165,417.7075925

Макс. предложение

Общее предложение601,387,002.5981143

Коэффициент обращения%

Дата выпуска2020-03-23 00:00:00

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум294.33494870928604,2025-01-19

Наименьшая цена0.505193636791,2020-05-11

Публичный блокчейнSOL

Введение"Основанная бывшими инженерами Qualcomm, Intel и Dropbox в конце 2017 года, компания Solana представляет собой одноцепочечный делегированный протокол Proof-of-Stake, основной задачей которого является обеспечение масштабируемости без ущерба для децентрализации и безопасности. Основой решения Solana для масштабирования являются децентрализованные часы под названием Proof-of-History (PoH), созданные для решения проблемы времени в распределенных сетях, где нет единого надежного источника времени. В своей основе Solana предлагает: - Масштабируемость: Solana способна поддерживать более 50 000 транзакций в секунду, при этом время обработки блока составляет 400 миллисекунд. - Децентрализация: Благодаря использованию протокола распространения блоков Turbine, платформа может поддерживать тысячи нод, оставаясь при этом производительной и масштабируемой. - Недорогое исполнение: Стоимость транзакций в сети оценивается в 10 долларов США за 1 миллион транзакций."

Сектор

Соцсети

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от ответственности: Данные предоставлены cmc и не должны рассматриваться как инвестиционный совет.

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MEXC – это ваш самый легкий путь к криптовалюте. Откройте для себя ведущую в мире криптовалютную биржу для покупки, торговли и заработка криптовалюты. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH и более чем 3 000 альткоинов.
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