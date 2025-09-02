Как выполнить проверку KYC на MEXC

KYC это сокращение от Know Your Customer. Идея заключается в том, чтобы полностью понимать своих клиентов. Это также означает проверку реального имени.
KYC в MEXC подразделяется на базовый KYC и расширенный KYC. В таблице ниже наглядно показаны различия между этими двумя типами.
Тип KYC
Информация KYC
24-часовой лимит вывода средств
Базовый KYC
Основная персональная информация
80 BTC
Расширенный KYC
Базовая персональная информация
Верификация по распознаванию лица
200 BTC
Откройте официальный сайт MEXC и войдите в свой аккаунт. Нажмите на значок пользователя в правом верхнем углу, затем выберите [Проверка личности].
Рядом с пунктом "Базовый KYC" нажмите на кнопку [Верификация на сайте]. Вы также можете пропустить базовый KYC и сразу перейти к расширенному KYC.
На странице базового KYC выберите страну/регион (пожалуйста, выберите страну, выдавшую документ) и тип удостоверения личности.
Сделайте и загрузите фотографии лицевой и оборотной сторон вашего удостоверения личности. Убедитесь, что фотографии четкие и хорошо видны, а все четыре угла документа не повреждены. Вы также можете использовать локальную загрузку, чтобы загрузить фотографии лицевой и оборотной сторон вашего удостоверения личности.
После заполнения нажмите [Отправить на рассмотрение]. Результат базового KYC будет доступен в течение 24 часов.
Откройте официальный сайт MEXC и войдите в свой аккаунт. Нажмите на значок пользователя в правом верхнем углу, затем выберите [Проверка личности].
Рядом с пунктом "Расширенный KYC" нажмите на [Верификация на сайте].
На странице "Расширенного KYC" вам напомнят, что на следующих этапах необходимо предоставить документ, удостоверяющий личность, и пройти верификацию с помощью распознавания лица. Вы можете заранее подготовить необходимые документы и пройти в хорошо освещенное место. Затем нажмите [Начать верификацию].
Выберите страну/регион (пожалуйста, выберите страну, выдавшую документ) и тип удостоверения личности. Сделайте и загрузите фотографии лицевой и оборотной сторон вашего удостоверения личности. Убедитесь, что фотографии четкие и хорошо видны, а все четыре угла документа не затронуты.
Вы также можете использовать опцию локальной загрузки, чтобы загрузить изображение лицевой и обратной стороны удостоверения личности. После завершения нажмите [Продолжить].
Обратите внимание: если вы не прошли первичный KYC, вам нужно будет выбрать страну/регион (пожалуйста, выберите страну, выдавшую документ) и тип удостоверения личности во время расширенного KYC. Если вы прошли первичный KYC, по умолчанию будет использоваться страна выдачи документа, выбранная вами в ходе первичного KYC, и вам нужно будет выбрать только тип удостоверения личности.
Выберите место проживания и нажмите [Согласиться и продолжить].
Нажмите [Начать] и следуйте инструкциям на экране, чтобы выполнить проверку по распознаванию лица и завершить процесс расширенного KYC.
Во время процесса распознавания лица выберите хорошо освещенное место и убедитесь, что изображение четкое, иначе проверка может не пройти.
Результат проверки будет доступен через 24 часа, поэтому, пожалуйста, наберитесь терпения.
1）Войдите в приложение MEXC.Нажмите на значок пользователя в левом верхнем углу.
2）Нажмите [Верификация].
3）Нажмите на [Верификация] рядом с пунктом "Базовая верификация". Вы также можете пропустить первичный KYC и сразу перейти к расширенному KYC.
4) В окне поиска выберите страну или регион выдачи вашего удостоверения личности.
5) Выберите тип удостоверения личности, например [ID-карта], а затем нажмите [Отправить] ниже.
6）Загрузите фотографии лицевой и оборотной сторон документа, удостоверяющего личность. Убедитесь, что фотография четкая и хорошо видна, а все четыре угла документа видны целиком.После успешной загрузки нажмите кнопку [Отправить].Результат первичного KYC будет доступен в течение 24 часов.
1) Войдите в приложение MEXC.Нажмите на значок пользователя в левом верхнем углу.
2) Нажмите [Верификация].
3) Нажмите на [Начать верификацию] в разделе "Расширенный KYC".
4) В строке поиска выберите страну или регион выдачи документа.
5) Выберите тип удостоверения личности, например [ID-карта], а затем нажмите [Продолжить] ниже.
6) На странице "Подтвердите свою личность" вам будет показано, что на следующих этапах необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, и сделать селфи. Нажмите [Продолжить] и следуйте инструкциям на экране, чтобы сделать и отправить фотографии лицевой и оборотной сторон вашего удостоверения личности, а затем сделать и отправить селфи для завершения расширенного процесса KYC.
Результаты проверки будут доступны через 24 часа, поэтому, пожалуйста, наберитесь терпения.
Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим услугам, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.