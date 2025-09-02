1. Что такое KYC? KYC это сокращение от Know Your Customer. Идея заключается в том, чтобы полностью понимать своих клиентов. Это также означает проверку реального имени. 2. Почему KYC так важен? KYC п1. Что такое KYC? KYC это сокращение от Know Your Customer. Идея заключается в том, чтобы полностью понимать своих клиентов. Это также означает проверку реального имени. 2. Почему KYC так важен? KYC п
Как выполнить проверку KYC на MEXC

2 сентября 2025 г.MEXC
1. Что такое KYC?


KYC это сокращение от Know Your Customer. Идея заключается в том, чтобы полностью понимать своих клиентов. Это также означает проверку реального имени.

2. Почему KYC так важен?


  • KYC позволяет повысить безопасность ваших активов.

  • Различные уровни KYC могут открывать различные возможности для торговли и финансовой деятельности.

  • Прохождение KYC позволяет увеличить лимит на одну операцию по покупке и выводу средств.

  • Прохождение KYC позволяет увеличить фьючерсные бонусы.

3. Классификации и отличия MEXC KYC


KYC в MEXC подразделяется на базовый KYC и расширенный KYC. В таблице ниже наглядно показаны различия между этими двумя типами.
Тип KYC
Информация KYC
24-часовой лимит вывода средств
Базовый KYC
Основная персональная информация
80 BTC
Расширенный KYC
Базовая персональная информация

Верификация по распознаванию лица

200 BTC

4. Как выполнить KYC?


4.1 Базовый KYC на сайте


Откройте официальный сайт MEXC и войдите в свой аккаунт. Нажмите на значок пользователя в правом верхнем углу, затем выберите [Проверка личности].


Рядом с пунктом "Базовый KYC" нажмите на кнопку [Верификация на сайте]. Вы также можете пропустить базовый KYC и сразу перейти к расширенному KYC.


На странице базового KYC выберите страну/регион (пожалуйста, выберите страну, выдавшую документ) и тип удостоверения личности.

Сделайте и загрузите фотографии лицевой и оборотной сторон вашего удостоверения личности. Убедитесь, что фотографии четкие и хорошо видны, а все четыре угла документа не повреждены. Вы также можете использовать локальную загрузку, чтобы загрузить фотографии лицевой и оборотной сторон вашего удостоверения личности.

После заполнения нажмите [Отправить на рассмотрение]. Результат базового KYC будет доступен в течение 24 часов.


4.2 Расширенный KYC на сайте


Откройте официальный сайт MEXC и войдите в свой аккаунт. Нажмите на значок пользователя в правом верхнем углу, затем выберите [Проверка личности].


Рядом с пунктом "Расширенный KYC" нажмите на [Верификация на сайте].


На странице "Расширенного KYC" вам напомнят, что на следующих этапах необходимо предоставить документ, удостоверяющий личность, и пройти верификацию с помощью распознавания лица. Вы можете заранее подготовить необходимые документы и пройти в хорошо освещенное место. Затем нажмите [Начать верификацию].



Выберите страну/регион (пожалуйста, выберите страну, выдавшую документ) и тип удостоверения личности. Сделайте и загрузите фотографии лицевой и оборотной сторон вашего удостоверения личности. Убедитесь, что фотографии четкие и хорошо видны, а все четыре угла документа не затронуты.

Вы также можете использовать опцию локальной загрузки, чтобы загрузить изображение лицевой и обратной стороны удостоверения личности. После завершения нажмите [Продолжить].

Обратите внимание: если вы не прошли первичный KYC, вам нужно будет выбрать страну/регион (пожалуйста, выберите страну, выдавшую документ) и тип удостоверения личности во время расширенного KYC. Если вы прошли первичный KYC, по умолчанию будет использоваться страна выдачи документа, выбранная вами в ходе первичного KYC, и вам нужно будет выбрать только тип удостоверения личности.


Выберите место проживания и нажмите [Согласиться и продолжить].


Нажмите [Начать] и следуйте инструкциям на экране, чтобы выполнить проверку по распознаванию лица и завершить процесс расширенного KYC.

Во время процесса распознавания лица выберите хорошо освещенное место и убедитесь, что изображение четкое, иначе проверка может не пройти.


Результат проверки будет доступен через 24 часа, поэтому, пожалуйста, наберитесь терпения.


4.3 Первичный KYC в приложении


1）Войдите в приложение MEXC.Нажмите на значок пользователя в левом верхнем углу.

2）Нажмите [Верификация].

3）Нажмите на [Верификация] рядом с пунктом "Базовая верификация". Вы также можете пропустить первичный KYC и сразу перейти к расширенному KYC.


4) В окне поиска выберите страну или регион выдачи вашего удостоверения личности.

5) Выберите тип удостоверения личности, например [ID-карта], а затем нажмите [Отправить] ниже.

6）Загрузите фотографии лицевой и оборотной сторон документа, удостоверяющего личность. Убедитесь, что фотография четкая и хорошо видна, а все четыре угла документа видны целиком.После успешной загрузки нажмите кнопку [Отправить].Результат первичного KYC будет доступен в течение 24 часов.


4.4 Расширенный KYC в приложении


1) Войдите в приложение MEXC.Нажмите на значок пользователя в левом верхнем углу.

2) Нажмите [Верификация].

3) Нажмите на [Начать верификацию] в разделе "Расширенный KYC".


4) В строке поиска выберите страну или регион выдачи документа.

5) Выберите тип удостоверения личности, например [ID-карта], а затем нажмите [Продолжить] ниже.

6) На странице "Подтвердите свою личность" вам будет показано, что на следующих этапах необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, и сделать селфи. Нажмите [Продолжить] и следуйте инструкциям на экране, чтобы сделать и отправить фотографии лицевой и оборотной сторон вашего удостоверения личности, а затем сделать и отправить селфи для завершения расширенного процесса KYC.


Результаты проверки будут доступны через 24 часа, поэтому, пожалуйста, наберитесь терпения.

Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим услугам, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.


