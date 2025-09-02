Как выполнить проверку KYC на MEXC





KYC это сокращение от Know Your Customer. Идея заключается в том, чтобы полностью понимать своих клиентов. Это также означает проверку реального имени.









KYC позволяет повысить безопасность ваших активов.





Различные уровни KYC могут открывать различные возможности для торговли и финансовой деятельности.





Прохождение KYC позволяет увеличить лимит на одну операцию по покупке и выводу средств.





Прохождение KYC позволяет увеличить фьючерсные бонусы.









KYC в MEXC подразделяется на базовый KYC и расширенный KYC. В таблице ниже наглядно показаны различия между этими двумя типами.

Тип KYC Информация KYC 24-часовой лимит вывода средств Базовый KYC Основная персональная информация 80 BTC Расширенный KYC Базовая персональная информация Верификация по распознаванию лица 200 BTC













Откройте официальный сайт MEXC и войдите в свой аккаунт. Нажмите на значок пользователя в правом верхнем углу, затем выберите [Проверка личности].









Рядом с пунктом "Базовый KYC" нажмите на кнопку [Верификация на сайте]. Вы также можете пропустить базовый KYC и сразу перейти к расширенному KYC.









На странице базового KYC выберите страну/регион (пожалуйста, выберите страну, выдавшую документ) и тип удостоверения личности.





Сделайте и загрузите фотографии лицевой и оборотной сторон вашего удостоверения личности. Убедитесь, что фотографии четкие и хорошо видны, а все четыре угла документа не повреждены. Вы также можете использовать локальную загрузку, чтобы загрузить фотографии лицевой и оборотной сторон вашего удостоверения личности.





После заполнения нажмите [Отправить на рассмотрение]. Результат базового KYC будет доступен в течение 24 часов.













Откройте официальный сайт MEXC и войдите в свой аккаунт. Нажмите на значок пользователя в правом верхнем углу, затем выберите [Проверка личности].









Рядом с пунктом "Расширенный KYC" нажмите на [Верификация на сайте].









На странице "Расширенного KYC" вам напомнят, что на следующих этапах необходимо предоставить документ, удостоверяющий личность, и пройти верификацию с помощью распознавания лица. Вы можете заранее подготовить необходимые документы и пройти в хорошо освещенное место. Затем нажмите [Начать верификацию].













Выберите страну/регион (пожалуйста, выберите страну, выдавшую документ) и тип удостоверения личности. Сделайте и загрузите фотографии лицевой и оборотной сторон вашего удостоверения личности. Убедитесь, что фотографии четкие и хорошо видны, а все четыре угла документа не затронуты.





Вы также можете использовать опцию локальной загрузки, чтобы загрузить изображение лицевой и обратной стороны удостоверения личности. После завершения нажмите [Продолжить].





Обратите внимание: если вы не прошли первичный KYC, вам нужно будет выбрать страну/регион (пожалуйста, выберите страну, выдавшую документ) и тип удостоверения личности во время расширенного KYC. Если вы прошли первичный KYC, по умолчанию будет использоваться страна выдачи документа, выбранная вами в ходе первичного KYC, и вам нужно будет выбрать только тип удостоверения личности.









Выберите место проживания и нажмите [Согласиться и продолжить].









Нажмите [Начать] и следуйте инструкциям на экране, чтобы выполнить проверку по распознаванию лица и завершить процесс расширенного KYC.





Во время процесса распознавания лица выберите хорошо освещенное место и убедитесь, что изображение четкое, иначе проверка может не пройти.









Результат проверки будет доступен через 24 часа, поэтому, пожалуйста, наберитесь терпения.













1）Войдите в приложение MEXC.Нажмите на значок пользователя в левом верхнем углу.





2）Нажмите [Верификация].





3）Нажмите на [Верификация] рядом с пунктом "Базовая верификация". Вы также можете пропустить первичный KYC и сразу перейти к расширенному KYC.









4) В окне поиска выберите страну или регион выдачи вашего удостоверения личности.





5) Выберите тип удостоверения личности, например [ID-карта], а затем нажмите [Отправить] ниже.





6）Загрузите фотографии лицевой и оборотной сторон документа, удостоверяющего личность. Убедитесь, что фотография четкая и хорошо видна, а все четыре угла документа видны целиком.После успешной загрузки нажмите кнопку [Отправить].Результат первичного KYC будет доступен в течение 24 часов.













1) Войдите в приложение MEXC.Нажмите на значок пользователя в левом верхнем углу.





2) Нажмите [Верификация].





3) Нажмите на [Начать верификацию] в разделе "Расширенный KYC".









4) В строке поиска выберите страну или регион выдачи документа.





5) Выберите тип удостоверения личности, например [ID-карта], а затем нажмите [Продолжить] ниже.





6) На странице "Подтвердите свою личность" вам будет показано, что на следующих этапах необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, и сделать селфи. Нажмите [Продолжить] и следуйте инструкциям на экране, чтобы сделать и отправить фотографии лицевой и оборотной сторон вашего удостоверения личности, а затем сделать и отправить селфи для завершения расширенного процесса KYC.









Результаты проверки будут доступны через 24 часа, поэтому, пожалуйста, наберитесь терпения.



