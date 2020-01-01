Токеномика Rocket Pool (RPL) Откройте для себя ключевую информацию о Rocket Pool (RPL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Rocket Pool (RPL) Rocket Pool is a first of its kind ETH2 Proof of Stake Protocol, designed to be community owned, decentralised, trustless and compatible with staking in Ethereum 2.0. Официальный сайт: https://www.rocketpool.net/ Whitepaper: https://docs.rocketpool.net Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xd33526068d116ce69f19a9ee46f0bd304f21a51f Купить RPL сейчас!

Токеномика и анализ цен Rocket Pool (RPL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Rocket Pool (RPL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 108,89M $ 108,89M $ 108,89M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 21,46M $ 21,46M $ 21,46M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 65,19 $ 65,19 $ 65,19 Исторический минимум: $ 0,0911751633458 $ 0,0911751633458 $ 0,0911751633458 Текущая цена: $ 5,073 $ 5,073 $ 5,073 Узнайте больше о цене Rocket Pool (RPL)

Токеномика Rocket Pool (RPL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Rocket Pool (RPL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов RPL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов RPL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RPL, изучите текущую цену RPL!

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