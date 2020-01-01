Токеномика PUNDIAI (PUNDIAI) Откройте для себя ключевую информацию о PUNDIAI (PUNDIAI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о PUNDIAI (PUNDIAI) Pundi AI — это децентрализованный набор инструментов, предназначенный для предоставления пользователям права собственности и контроля над своими личными данными. Он решает растущую потребность в решениях, ориентированных на пользователя, путем сочетания технологии блокчейн с инновационными инструментами AI данных, такими как Pundi AI Data Platform, Pundi AIFX Omnilayer, Pundi AI Data Marketplace и Purse+. Pundi AI был создан компанией Pundi X в 2024 году и демократизирует разработку искусственного интеллекта через децентрализованный набор инструментов. Он предоставляет услуги от омнислоя, платформы для аннотирования и пометки данных, агентов AI до рынка AI для торговли данными. Обозреватель блоков: https://pundiscan.io/ Купить PUNDIAI сейчас!

Токеномика и анализ цен PUNDIAI (PUNDIAI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене PUNDIAI (PUNDIAI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 53,947 $ 53,947 $ 53,947 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 7,1304 $ 7,1304 $ 7,1304 Узнайте больше о цене PUNDIAI (PUNDIAI)

Токеномика PUNDIAI (PUNDIAI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики PUNDIAI (PUNDIAI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PUNDIAI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PUNDIAI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PUNDIAI, изучите текущую цену PUNDIAI!

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