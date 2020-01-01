Токеномика PUNDIAI (PUNDIAI)

Токеномика PUNDIAI (PUNDIAI)

Откройте для себя ключевую информацию о PUNDIAI (PUNDIAI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о PUNDIAI (PUNDIAI)

Pundi AI — это децентрализованный набор инструментов, предназначенный для предоставления пользователям права собственности и контроля над своими личными данными. Он решает растущую потребность в решениях, ориентированных на пользователя, путем сочетания технологии блокчейн с инновационными инструментами AI данных, такими как Pundi AI Data Platform, Pundi AIFX Omnilayer, Pundi AI Data Marketplace и Purse+. Pundi AI был создан компанией Pundi X в 2024 году и демократизирует разработку искусственного интеллекта через децентрализованный набор инструментов. Он предоставляет услуги от омнислоя, платформы для аннотирования и пометки данных, агентов AI до рынка AI для торговли данными.

Обозреватель блоков:
https://pundiscan.io/

Токеномика и анализ цен PUNDIAI (PUNDIAI)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене PUNDIAI (PUNDIAI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
--
----
Общее предложение:
--
----
Оборотное предложение:
--
----
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 53,947
$ 53,947$ 53,947
Исторический минимум:
--
----
Текущая цена:
$ 7,1304
$ 7,1304$ 7,1304

Токеномика PUNDIAI (PUNDIAI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики PUNDIAI (PUNDIAI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов PUNDIAI, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов PUNDIAI.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PUNDIAI, изучите текущую цену PUNDIAI!

Как купить PUNDIAI

Заинтересованы в добавлении PUNDIAI (PUNDIAI) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки PUNDIAI, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.

История цены PUNDIAI (PUNDIAI)

Анализ истории цены PUNDIAI помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены PUNDIAI

Хотите узнать, куда может двигаться PUNDIAI? Наша страница прогноза цены PUNDIAI объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.