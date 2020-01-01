Токеномика PUNDIAI (PUNDIAI)
Информация о PUNDIAI (PUNDIAI)
Pundi AI — это децентрализованный набор инструментов, предназначенный для предоставления пользователям права собственности и контроля над своими личными данными. Он решает растущую потребность в решениях, ориентированных на пользователя, путем сочетания технологии блокчейн с инновационными инструментами AI данных, такими как Pundi AI Data Platform, Pundi AIFX Omnilayer, Pundi AI Data Marketplace и Purse+. Pundi AI был создан компанией Pundi X в 2024 году и демократизирует разработку искусственного интеллекта через децентрализованный набор инструментов. Он предоставляет услуги от омнислоя, платформы для аннотирования и пометки данных, агентов AI до рынка AI для торговли данными.
Токеномика и анализ цен PUNDIAI (PUNDIAI)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене PUNDIAI (PUNDIAI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика PUNDIAI (PUNDIAI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики PUNDIAI (PUNDIAI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов PUNDIAI, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов PUNDIAI.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.
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Сумма
1 PUNDIAI = 7,1304 USD