Токеномика Numbers Protocol (NUM) Откройте для себя ключевую информацию о Numbers Protocol (NUM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Numbers Protocol (NUM) The vision of Numbers Protocol is to create an ecosystem where photos (encompassing both images and videos) matter by leveraging proofs, integrity records and data provenance to increase the credibility and legitimacy of registered photos in the network. Participants, such as verifiers and other network operators can get rewards by providing services to increase the credibility and legitimacy of registered photos. Официальный сайт: https://www.numbersprotocol.io/ Whitepaper: https://docs.numbersprotocol.io/ Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0xeceb87cf00dcbf2d4e2880223743ff087a995ad9 Купить NUM сейчас!

Токеномика и анализ цен Numbers Protocol (NUM) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Numbers Protocol (NUM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 14,02M $ 14,02M $ 14,02M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 816,75M $ 816,75M $ 816,75M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 17,16M $ 17,16M $ 17,16M Исторический максимум: $ 1,365 $ 1,365 $ 1,365 Исторический минимум: $ 0,016198756484153563 $ 0,016198756484153563 $ 0,016198756484153563 Текущая цена: $ 0,01716 $ 0,01716 $ 0,01716 Узнайте больше о цене Numbers Protocol (NUM)

Токеномика Numbers Protocol (NUM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Numbers Protocol (NUM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов NUM, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов NUM. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NUM, изучите текущую цену NUM!

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