Токеномика Jerry The Turtle (JYAI) Откройте для себя ключевую информацию о Jerry The Turtle (JYAI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Jerry The Turtle (JYAI) JERRY представляет собой революционное сочетание мем-культуры, искусственного интеллекта и развлечений. То, что начиналось как стремление переосмыслить пространство мемкоинов, превратилось в полноценную экосистему, объединяющую традиционную криптовалюту с реальной развлекательной ценностью. Основанный на вовлеченности сообщества и инновациях на базе ИИ, JERRY служит доказательством того, на что способен блокчейн при соединении с креативностью. Официальный сайт: https://www.jerrytheturtle.com/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x4e9623b7e5b6438542458f5ee828d65c24d3af8c Купить JYAI сейчас!

Токеномика и анализ цен Jerry The Turtle (JYAI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Jerry The Turtle (JYAI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 5,15M $ 5,15M $ 5,15M Общее предложение: $ 69,00B $ 69,00B $ 69,00B Оборотное предложение: $ 69,00B $ 69,00B $ 69,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 5,15M $ 5,15M $ 5,15M Исторический максимум: $ 0,00034477 $ 0,00034477 $ 0,00034477 Исторический минимум: $ 0,0000000524860777 $ 0,0000000524860777 $ 0,0000000524860777 Текущая цена: $ 0,00007465 $ 0,00007465 $ 0,00007465 Узнайте больше о цене Jerry The Turtle (JYAI)

Токеномика Jerry The Turtle (JYAI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Jerry The Turtle (JYAI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов JYAI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов JYAI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой JYAI, изучите текущую цену JYAI!

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