Токеномика Jerry The Turtle (JYAI)

Токеномика Jerry The Turtle (JYAI)

Откройте для себя ключевую информацию о Jerry The Turtle (JYAI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о Jerry The Turtle (JYAI)

JERRY представляет собой революционное сочетание мем-культуры, искусственного интеллекта и развлечений. То, что начиналось как стремление переосмыслить пространство мемкоинов, превратилось в полноценную экосистему, объединяющую традиционную криптовалюту с реальной развлекательной ценностью. Основанный на вовлеченности сообщества и инновациях на базе ИИ, JERRY служит доказательством того, на что способен блокчейн при соединении с креативностью.

Официальный сайт:
https://www.jerrytheturtle.com/
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x4e9623b7e5b6438542458f5ee828d65c24d3af8c

Токеномика и анализ цен Jerry The Turtle (JYAI)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Jerry The Turtle (JYAI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 5,15M
$ 5,15M$ 5,15M
Общее предложение:
$ 69,00B
$ 69,00B$ 69,00B
Оборотное предложение:
$ 69,00B
$ 69,00B$ 69,00B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 5,15M
$ 5,15M$ 5,15M
Исторический максимум:
$ 0,00034477
$ 0,00034477$ 0,00034477
Исторический минимум:
$ 0,0000000524860777
$ 0,0000000524860777$ 0,0000000524860777
Текущая цена:
$ 0,00007465
$ 0,00007465$ 0,00007465

Токеномика Jerry The Turtle (JYAI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Jerry The Turtle (JYAI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов JYAI, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов JYAI.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой JYAI, изучите текущую цену JYAI!

Как купить JYAI

Заинтересованы в добавлении Jerry The Turtle (JYAI) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки JYAI, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.

История цены Jerry The Turtle (JYAI)

Анализ истории цены JYAI помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены JYAI

Хотите узнать, куда может двигаться JYAI? Наша страница прогноза цены JYAI объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.