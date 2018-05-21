Токеномика IoTeX Network (IOTX)

Токеномика IoTeX Network (IOTX)

Откройте для себя ключевую информацию о IoTeX Network (IOTX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о IoTeX Network (IOTX)

IoTeX began the journey in 2017 to build the Internet of Trusted Things, where all physical and virtual “things” — humans, machines, businesses, and dApps — can efficiently exchange information and value at the global scale. Backed by a global team of research scientists and top engineers, IoTeX combines auto-scalable blockchain, trusted hardware and edge computing to realize the full potential of IoT. Some of the key innovations of IoTeX Network are: blockchain-in-blockchain architecture for heterogeneous computing, fast and robust Roll-DPoS consensus and lightweight privacy-preserving computation.

Официальный сайт:
https://www.iotex.io/
Whitepaper:
https://iotex.io/2.0
Обозреватель блоков:
https://iotexscan.io/

Токеномика и анализ цен IoTeX Network (IOTX)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене IoTeX Network (IOTX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 197,70M
$ 197,70M$ 197,70M
Общее предложение:
$ 10,00B
$ 10,00B$ 10,00B
Оборотное предложение:
$ 9,44B
$ 9,44B$ 9,44B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 209,40M
$ 209,40M$ 209,40M
Исторический максимум:
$ 0,262048
$ 0,262048$ 0,262048
Исторический минимум:
$ 0,00123909173461
$ 0,00123909173461$ 0,00123909173461
Текущая цена:
$ 0,02094
$ 0,02094$ 0,02094

Токеномика IoTeX Network (IOTX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики IoTeX Network (IOTX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов IOTX, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов IOTX.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой IOTX, изучите текущую цену IOTX!

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История цены IoTeX Network (IOTX)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.