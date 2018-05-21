Токеномика IoTeX Network (IOTX) Откройте для себя ключевую информацию о IoTeX Network (IOTX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о IoTeX Network (IOTX) IoTeX began the journey in 2017 to build the Internet of Trusted Things, where all physical and virtual “things” — humans, machines, businesses, and dApps — can efficiently exchange information and value at the global scale. Backed by a global team of research scientists and top engineers, IoTeX combines auto-scalable blockchain, trusted hardware and edge computing to realize the full potential of IoT. Some of the key innovations of IoTeX Network are: blockchain-in-blockchain architecture for heterogeneous computing, fast and robust Roll-DPoS consensus and lightweight privacy-preserving computation. Официальный сайт: https://www.iotex.io/ Whitepaper: https://iotex.io/2.0 Обозреватель блоков: https://iotexscan.io/ Купить IOTX сейчас!

Токеномика и анализ цен IoTeX Network (IOTX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене IoTeX Network (IOTX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 197,70M $ 197,70M $ 197,70M Общее предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Оборотное предложение: $ 9,44B $ 9,44B $ 9,44B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 209,40M $ 209,40M $ 209,40M Исторический максимум: $ 0,262048 $ 0,262048 $ 0,262048 Исторический минимум: $ 0,00123909173461 $ 0,00123909173461 $ 0,00123909173461 Текущая цена: $ 0,02094 $ 0,02094 $ 0,02094 Узнайте больше о цене IoTeX Network (IOTX)

Токеномика IoTeX Network (IOTX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики IoTeX Network (IOTX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов IOTX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов IOTX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой IOTX, изучите текущую цену IOTX!

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