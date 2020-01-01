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Топ токенов категории Абстракция аккаунта по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Абстракция аккаунта. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Trust Wallet
Trust Wallet
TWT
$ 0.3833
-0.05%
-1.72%
+5.56%
$ 164.77M
$ 165.15K
2
Defi App
Defi App
HOME
$ 0.010334
-2.39%
+16.98%
+7.68%
$ 41.98M
$ 17.84M
3
BICONOMY
BICONOMY
BICO
$ 0.04194
+1.33%
-8.31%
+100.19%
$ 41.85M
$ 8.53M
4
IoTeX Network
IoTeX Network
IOTX
$ 0.002687
+0.07%
-11.21%
+22.57%
$ 25.27M
$ 51.43M
5
SKALE
SKALE
SKL
$ 0.003594
+0.06%
-1.40%
-0.74%
$ 22.28M
$ 17.98M
6
Particle Network
Particle Network
PARTI
$ 0.02466
-0.44%
-7.96%
+3.30%
$ 13.34M
$ 4.80M
7
Ambire Wallet
Ambire Wallet
WALLET
$ 0.01347834
-0.29%
-0.01%
-13.79%
$ 9.75M
$ 95.64K
8
Send
Send
SEND
$ 0.01724813
0.00%
-0.01%
-3.59%
$ 6.13M
$ 3.71K
9
Holdstation
Holdstation
HOLDSTATION
$ 0.215
-0.09%
+0.70%
+2.24%
$ 1.70M
$ 44.22K
10
Empyreal
Empyreal
EMP
$ 3.53
0.00%
+0.06%
-6.61%
$ 1.06M
$ 828.10
11
Fuse Network
Fuse Network
FUSE
$ 0.002806
+0.04%
-0.39%
-1.34%
$ 617.43K
$ 20.21M
12
0xGasless
0xGasless
0XGAS
$ 0.02170734
-0.12%
-0.02%
-5.09%
$ 238.78K
$ 741.27
13
Pillar
Pillar
PLR
$ 0.00069396
+0.21%
-0.02%
+1.04%
$ 179.86K
$ 95.31
14
Pecunity
Pecunity
PEC
$ 0.00653495
0.00%
-0.01%
+0.05%
$ 115.83K
$ 12.35
15
Self Chain
Self Chain
SLF
$ 0.00037125
0.00%
--
0.00%
$ 62.00K
$ 47.89K
16
Router Protocol
Router Protocol
ROUTE
$ 9.022E-5
-0.10%
-0.40%
+0.38%
$ 61.29K
--
17
c0mpute
c0mpute
ZERO
$ 0.003266
-1.54%
+15.14%
+15.02%
--
$ 19.92M
18
NERO
NERO
NERO
$ 0.001317
-0.08%
-0.38%
-1.05%
--
$ 4.23M
19
OpenEden
OpenEden
EDEN
$ 0.04342
-0.30%
+2.04%
+13.83%
--
$ 2.57M

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Абстракция аккаунта и почему они так популярны?
Токены категории Абстракция аккаунта представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 19 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $329.40M.
Какой токен из категории Абстракция аккаунта демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Абстракция аккаунта, отслеживаемых на MEXC, HOME продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 16.98% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Абстракция аккаунта находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 19 токенов категории Абстракция аккаунта, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Абстракция аккаунта относятся TWT, HOME, BICO. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Абстракция аккаунта?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Абстракция аккаунта составляет примерно $329.40M. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Абстракция аккаунта, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.