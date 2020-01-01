Токеномика Immortal Rising 2 (IMT) Откройте для себя ключевую информацию о Immortal Rising 2 (IMT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Immortal Rising 2 (IMT) Immortal Rising 2 – это мобильная idle-RPG нового поколения от лауреата премии BAFTA 2024 года. После запуска игра заняла топовые позиции в Google Play Store и iOS App Store, а сейчас лидирует в чартах как игра №1 на Immutable zkEVM, привлекая новый миллион игроков из Web2 в Web3. Официальный сайт: https://immortalrising2.com/ Whitepaper: https://docs.immortalrising2.com/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xe2616122eD554bd693335E9143C47Df187a86EF3 Купить IMT сейчас!

Токеномика и анализ цен Immortal Rising 2 (IMT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Immortal Rising 2 (IMT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 6,65M $ 6,65M $ 6,65M Исторический максимум: $ 0,0784 $ 0,0784 $ 0,0784 Исторический минимум: $ 0,002325794475909858 $ 0,002325794475909858 $ 0,002325794475909858 Текущая цена: $ 0,006654 $ 0,006654 $ 0,006654 Узнайте больше о цене Immortal Rising 2 (IMT)

Токеномика Immortal Rising 2 (IMT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Immortal Rising 2 (IMT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов IMT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов IMT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой IMT, изучите текущую цену IMT!

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