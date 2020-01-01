Токеномика Immortal Rising 2 (IMT)

Токеномика Immortal Rising 2 (IMT)

Откройте для себя ключевую информацию о Immortal Rising 2 (IMT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Immortal Rising 2 (IMT)

Immortal Rising 2 – это мобильная idle-RPG нового поколения от лауреата премии BAFTA 2024 года. После запуска игра заняла топовые позиции в Google Play Store и iOS App Store, а сейчас лидирует в чартах как игра №1 на Immutable zkEVM, привлекая новый миллион игроков из Web2 в Web3.

Официальный сайт:
https://immortalrising2.com/
Whitepaper:
https://docs.immortalrising2.com/
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0xe2616122eD554bd693335E9143C47Df187a86EF3

Токеномика и анализ цен Immortal Rising 2 (IMT)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Immortal Rising 2 (IMT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 6,65M
$ 6,65M$ 6,65M
Исторический максимум:
$ 0,0784
$ 0,0784$ 0,0784
Исторический минимум:
$ 0,002325794475909858
$ 0,002325794475909858$ 0,002325794475909858
Текущая цена:
$ 0,006654
$ 0,006654$ 0,006654

Токеномика Immortal Rising 2 (IMT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Immortal Rising 2 (IMT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов IMT, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов IMT.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой IMT, изучите текущую цену IMT!

Как купить IMT

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История цены Immortal Rising 2 (IMT)

Анализ истории цены IMT помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены IMT

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.