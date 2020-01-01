Токеномика GRAM Ecosystem (GRAMPUS) Откройте для себя ключевую информацию о GRAM Ecosystem (GRAMPUS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о GRAM Ecosystem (GRAMPUS) GRAM Ecosystem – это экосистема Web3-игр от GRAMPUS, глобального разработчика казуальных игр. Она была создана для создания захватывающего и увлекательного игрового опыта, который находит отклик как у игроков, так и у игровых студий благодаря технологиям блокчейна и искусственного интеллекта. Одним из ключевых проектов является Norma in Metaland – перезапуск в формате Web3 популярной игры Cooking Adventure, которой наслаждаются более 33 миллионов игроков по всему миру. Эта версия привносит в жанр кулинарных симуляторов механику владения внутриигровыми активами на блокчейне и модель play-to-own. Другой флагманский проект – Juicy Adventure, казуальный шутер, действие которого разворачивается в причудливом мире, где гигантский блендер падает на деревню животных, создавая уникальный игровой процесс и новый взгляд на многопользовательские казуальные игры. GRAM Ecosystem стремится выйти за рамки традиционного игрового издательства, создавая устойчивую игровую среду, основанную на технологиях Web3. Официальный сайт: https://gram.voyage Whitepaper: https://grampus-cwc.gitbook.io/gram_voyage Обозреватель блоков: https://basescan.org/token/0x856D602E73545deAA1491a3726cF628d49f74F51 Купить GRAMPUS сейчас!

Токеномика и анализ цен GRAM Ecosystem (GRAMPUS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене GRAM Ecosystem (GRAMPUS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,03283 $ 0,03283 $ 0,03283 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,001037 $ 0,001037 $ 0,001037 Узнайте больше о цене GRAM Ecosystem (GRAMPUS)

Токеномика GRAM Ecosystem (GRAMPUS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики GRAM Ecosystem (GRAMPUS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GRAMPUS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GRAMPUS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GRAMPUS, изучите текущую цену GRAMPUS!

Как купить GRAMPUS Заинтересованы в добавлении GRAM Ecosystem (GRAMPUS) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки GRAMPUS, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить GRAMPUS на MEXC прямо сейчас!

История цены GRAM Ecosystem (GRAMPUS) Анализ истории цены GRAMPUS помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены GRAMPUS прямо сейчас!

Прогноз цены GRAMPUS Хотите узнать, куда может двигаться GRAMPUS? Наша страница прогноза цены GRAMPUS объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена GRAMPUS прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!