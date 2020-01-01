Токеномика GRAM Ecosystem (GRAMPUS)
Информация о GRAM Ecosystem (GRAMPUS)
GRAM Ecosystem – это экосистема Web3-игр от GRAMPUS, глобального разработчика казуальных игр. Она была создана для создания захватывающего и увлекательного игрового опыта, который находит отклик как у игроков, так и у игровых студий благодаря технологиям блокчейна и искусственного интеллекта. Одним из ключевых проектов является Norma in Metaland – перезапуск в формате Web3 популярной игры Cooking Adventure, которой наслаждаются более 33 миллионов игроков по всему миру. Эта версия привносит в жанр кулинарных симуляторов механику владения внутриигровыми активами на блокчейне и модель play-to-own. Другой флагманский проект – Juicy Adventure, казуальный шутер, действие которого разворачивается в причудливом мире, где гигантский блендер падает на деревню животных, создавая уникальный игровой процесс и новый взгляд на многопользовательские казуальные игры. GRAM Ecosystem стремится выйти за рамки традиционного игрового издательства, создавая устойчивую игровую среду, основанную на технологиях Web3.
Токеномика и анализ цен GRAM Ecosystem (GRAMPUS)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене GRAM Ecosystem (GRAMPUS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика GRAM Ecosystem (GRAMPUS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики GRAM Ecosystem (GRAMPUS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов GRAMPUS, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов GRAMPUS.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.
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Сумма
1 GRAMPUS = 0,001037 USD