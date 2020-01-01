Токеномика GRAM Ecosystem (GRAMPUS)

Токеномика GRAM Ecosystem (GRAMPUS)

Откройте для себя ключевую информацию о GRAM Ecosystem (GRAMPUS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о GRAM Ecosystem (GRAMPUS)

GRAM Ecosystem – это экосистема Web3-игр от GRAMPUS, глобального разработчика казуальных игр. Она была создана для создания захватывающего и увлекательного игрового опыта, который находит отклик как у игроков, так и у игровых студий благодаря технологиям блокчейна и искусственного интеллекта. Одним из ключевых проектов является Norma in Metaland – перезапуск в формате Web3 популярной игры Cooking Adventure, которой наслаждаются более 33 миллионов игроков по всему миру. Эта версия привносит в жанр кулинарных симуляторов механику владения внутриигровыми активами на блокчейне и модель play-to-own. Другой флагманский проект – Juicy Adventure, казуальный шутер, действие которого разворачивается в причудливом мире, где гигантский блендер падает на деревню животных, создавая уникальный игровой процесс и новый взгляд на многопользовательские казуальные игры. GRAM Ecosystem стремится выйти за рамки традиционного игрового издательства, создавая устойчивую игровую среду, основанную на технологиях Web3.

Официальный сайт:
https://gram.voyage
Whitepaper:
https://grampus-cwc.gitbook.io/gram_voyage
Обозреватель блоков:
https://basescan.org/token/0x856D602E73545deAA1491a3726cF628d49f74F51

Токеномика и анализ цен GRAM Ecosystem (GRAMPUS)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене GRAM Ecosystem (GRAMPUS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
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Общее предложение:
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Оборотное предложение:
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FDV (полностью разводненная стоимость):
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Исторический максимум:
$ 0,03283
$ 0,03283$ 0,03283
Исторический минимум:
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Текущая цена:
$ 0,001037
$ 0,001037$ 0,001037

Токеномика GRAM Ecosystem (GRAMPUS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики GRAM Ecosystem (GRAMPUS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов GRAMPUS, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов GRAMPUS.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GRAMPUS, изучите текущую цену GRAMPUS!

Как купить GRAMPUS

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История цены GRAM Ecosystem (GRAMPUS)

Анализ истории цены GRAMPUS помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.