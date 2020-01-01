Токеномика Cross The Ages (CTA)

Токеномика Cross The Ages (CTA)

Откройте для себя ключевую информацию о Cross The Ages (CTA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Cross The Ages (CTA)

Cross The Ages – это, прежде всего, мультимедийная интеллектуальная собственность (ИС), основанная на футуристическом фэнтези и научно-фантастическом эпическом повествовании, которое является основой экосистемы, объединяющей виртуальный и реальный миры. Экосистема CTA будет включать в себя игры, киберспорт, анимацию, коллекционные предметы, а также основанную на играх инвестиционную модель, в рамках которой инвестиции в игровой виртуальный мир Artellium могут быть использованы для перехода на возобновляемые источники энергии путем производства чистой энергии в реальном мире.

Официальный сайт:
https://www.crosstheages.com/
Whitepaper:
https://whitepaper.crosstheages.com/
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/address/0x90685e300A4c4532EFCeFE91202DfE1Dfd572F47

Токеномика и анализ цен Cross The Ages (CTA)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Cross The Ages (CTA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 26,67M
$ 26,67M$ 26,67M
Общее предложение:
$ 500,00M
$ 500,00M$ 500,00M
Оборотное предложение:
$ 500,00M
$ 500,00M$ 500,00M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 26,67M
$ 26,67M$ 26,67M
Исторический максимум:
$ 0,4637
$ 0,4637$ 0,4637
Исторический минимум:
$ 0,01308060535556775
$ 0,01308060535556775$ 0,01308060535556775
Текущая цена:
$ 0,05333
$ 0,05333$ 0,05333

Токеномика Cross The Ages (CTA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Cross The Ages (CTA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов CTA, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов CTA.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CTA, изучите текущую цену CTA!

Как купить CTA

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История цены Cross The Ages (CTA)

Анализ истории цены CTA помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены CTA

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.