Токеномика Cross The Ages (CTA) Откройте для себя ключевую информацию о Cross The Ages (CTA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Cross The Ages (CTA) Cross The Ages – это, прежде всего, мультимедийная интеллектуальная собственность (ИС), основанная на футуристическом фэнтези и научно-фантастическом эпическом повествовании, которое является основой экосистемы, объединяющей виртуальный и реальный миры. Экосистема CTA будет включать в себя игры, киберспорт, анимацию, коллекционные предметы, а также основанную на играх инвестиционную модель, в рамках которой инвестиции в игровой виртуальный мир Artellium могут быть использованы для перехода на возобновляемые источники энергии путем производства чистой энергии в реальном мире. Официальный сайт: https://www.crosstheages.com/ Whitepaper: https://whitepaper.crosstheages.com/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/address/0x90685e300A4c4532EFCeFE91202DfE1Dfd572F47 Купить CTA сейчас!

Токеномика и анализ цен Cross The Ages (CTA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Cross The Ages (CTA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 26,67M $ 26,67M $ 26,67M Общее предложение: $ 500,00M $ 500,00M $ 500,00M Оборотное предложение: $ 500,00M $ 500,00M $ 500,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 26,67M $ 26,67M $ 26,67M Исторический максимум: $ 0,4637 $ 0,4637 $ 0,4637 Исторический минимум: $ 0,01308060535556775 $ 0,01308060535556775 $ 0,01308060535556775 Текущая цена: $ 0,05333 $ 0,05333 $ 0,05333 Узнайте больше о цене Cross The Ages (CTA)

Токеномика Cross The Ages (CTA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Cross The Ages (CTA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CTA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CTA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CTA, изучите текущую цену CTA!

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