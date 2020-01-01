Токеномика CoW Protocol (COW) Откройте для себя ключевую информацию о CoW Protocol (COW), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о CoW Protocol (COW) CoW Protocol – это полностью безразрешительный торговый протокол, использующий пакетные аукционы в качестве механизма поиска цены. Протокол CoW использует пакетные аукционы для максимизации ликвидности за счет "совпадения желаний" (Coincidence of Wants (CoWs) в дополнение к использованию всей доступной ликвидности в сети, когда это необходимо. Официальный сайт: https://cow.fi Whitepaper: https://docs.cow.fi/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xDEf1CA1fb7FBcDC777520aa7f396b4E015F497aB Купить COW сейчас!

Токеномика и анализ цен CoW Protocol (COW) Изучите ключевые данные о токеномике и цене CoW Protocol (COW), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 138,44M $ 138,44M $ 138,44M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 485,92M $ 485,92M $ 485,92M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 284,90M $ 284,90M $ 284,90M Исторический максимум: $ 1,2294 $ 1,2294 $ 1,2294 Исторический минимум: $ 0,04017878128090094 $ 0,04017878128090094 $ 0,04017878128090094 Текущая цена: $ 0,2849 $ 0,2849 $ 0,2849 Узнайте больше о цене CoW Protocol (COW)

Токеномика CoW Protocol (COW): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики CoW Protocol (COW) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов COW, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов COW. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой COW, изучите текущую цену COW!

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