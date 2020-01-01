Токеномика CoW Protocol (COW)

Токеномика CoW Protocol (COW)

Откройте для себя ключевую информацию о CoW Protocol (COW), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о CoW Protocol (COW)

CoW Protocol – это полностью безразрешительный торговый протокол, использующий пакетные аукционы в качестве механизма поиска цены. Протокол CoW использует пакетные аукционы для максимизации ликвидности за счет "совпадения желаний" (Coincidence of Wants (CoWs) в дополнение к использованию всей доступной ликвидности в сети, когда это необходимо.

Официальный сайт:
https://cow.fi
Whitepaper:
https://docs.cow.fi/
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0xDEf1CA1fb7FBcDC777520aa7f396b4E015F497aB

Токеномика и анализ цен CoW Protocol (COW)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене CoW Protocol (COW), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 138,44M
$ 138,44M$ 138,44M
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 485,92M
$ 485,92M$ 485,92M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 284,90M
$ 284,90M$ 284,90M
Исторический максимум:
$ 1,2294
$ 1,2294$ 1,2294
Исторический минимум:
$ 0,04017878128090094
$ 0,04017878128090094$ 0,04017878128090094
Текущая цена:
$ 0,2849
$ 0,2849$ 0,2849

Токеномика CoW Protocol (COW): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики CoW Protocol (COW) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов COW, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов COW.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой COW, изучите текущую цену COW!

Как купить COW

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История цены CoW Protocol (COW)

Анализ истории цены COW помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.