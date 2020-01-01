Токеномика COTI (COTI) Откройте для себя ключевую информацию о COTI (COTI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о COTI (COTI) COTI — это блокчейн-экосистема первого уровня, предназначенная для платежей. В отличие от традиционных блокчейнов, COTI не использует Proof of Work (PoW) или Proof of Stake (PoS) для проверки транзакций. Он использует уникальный алгоритм консенсуса под названием Proof of Trust (PoT), который объединяет структуру данных направленного ациклического графа (DAG) с PoW. PoT может снизить транзакционные издержки и увеличить пропускную способность до 100 000 TPS. Его родной токен COTI — это криптовалюта, которая работает в трех разных основных сетях. COTI используется для оплаты транзакционных комиссий и может использоваться для получения вознаграждения в казне. Вы также можете использовать COTI и другие криптовалюты для оплаты товаров и услуг с помощью дебетовой карты COTI Visa. COTI MultiDAG 2.0 позволит разработчикам, продавцам и предприятиям выпускать токены, которые наследуют возможности Trustchain, такие как масштабируемость, высокая пропускная способность, низкая стоимость и простые в использовании платежные инструменты, такие как COTI Pay Business. Официальный сайт: https://coti.io/ Whitepaper: https://coti.io/files/coti_v2_whitepaper.pdf Обозреватель блоков: https://explorer.coti.io/ Купить COTI сейчас!

Токеномика и анализ цен COTI (COTI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене COTI (COTI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 114,22M $ 114,22M $ 114,22M Общее предложение: $ 4,91B $ 4,91B $ 4,91B Оборотное предложение: $ 2,20B $ 2,20B $ 2,20B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 255,07M $ 255,07M $ 255,07M Исторический максимум: $ 0,28 $ 0,28 $ 0,28 Исторический минимум: $ 0,00622556408704 $ 0,00622556408704 $ 0,00622556408704 Текущая цена: $ 0,05195 $ 0,05195 $ 0,05195 Узнайте больше о цене COTI (COTI)

Токеномика COTI (COTI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики COTI (COTI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов COTI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов COTI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой COTI, изучите текущую цену COTI!

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