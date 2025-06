Информация о COTI (COTI)

COTI — это блокчейн-экосистема первого уровня, предназначенная для платежей. В отличие от традиционных блокчейнов, COTI не использует Proof of Work (PoW) или Proof of Stake (PoS) для проверки транзакций. Он использует уникальный алгоритм консенсуса под названием Proof of Trust (PoT), который объединяет структуру данных направленного ациклического графа (DAG) с PoW. PoT может снизить транзакционные издержки и увеличить пропускную способность до 100 000 TPS. Его родной токен COTI — это криптовалюта, которая работает в трех разных основных сетях. COTI используется для оплаты транзакционных комиссий и может использоваться для получения вознаграждения в казне. Вы также можете использовать COTI и другие криптовалюты для оплаты товаров и услуг с помощью дебетовой карты COTI Visa. COTI MultiDAG 2.0 позволит разработчикам, продавцам и предприятиям выпускать токены, которые наследуют возможности Trustchain, такие как масштабируемость, высокая пропускная способность, низкая стоимость и простые в использовании платежные инструменты, такие как COTI Pay Business.