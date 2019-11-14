Токеномика Nervos Network (CKB) Откройте для себя ключевую информацию о Nervos Network (CKB), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Nervos Network (CKB) The Nervos Network is an open source public blockchain ecosystem and collection of protocols solving the biggest challenges facing blockchains like Bitcoin and Ethereum today. The Nervos CKB (Common Knowledge Base) is the layer 1, proof of work public blockchain protocol of the Nervos Network. It allows any crypto-asset to be stored with the security, immutability and permissionless nature of Bitcoin while enabling smart contracts, layer 2 scaling and captures the total network value through its "store of value" crypto-economic design and native token, the CKByte. Официальный сайт: http://nervos.org/ Whitepaper: https://github.com/nervosnetwork/rfcs/blob/master/rfcs/0002-ckb/0002-ckb.md Обозреватель блоков: https://explorer.nervos.org/ Купить CKB сейчас!

Токеномика и анализ цен Nervos Network (CKB) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Nervos Network (CKB), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 159,92M $ 159,92M $ 159,92M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 46,79B $ 46,79B $ 46,79B FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,05398 $ 0,05398 $ 0,05398 Исторический минимум: $ 0,002083401220247072 $ 0,002083401220247072 $ 0,002083401220247072 Текущая цена: $ 0,003418 $ 0,003418 $ 0,003418 Узнайте больше о цене Nervos Network (CKB)

Токеномика Nervos Network (CKB): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Nervos Network (CKB) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CKB, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CKB. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CKB, изучите текущую цену CKB!

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