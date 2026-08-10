The Bull Курс (BULLCOIN)
Текущая цена The Bull (BULLCOIN) сегодня составляет ₽ 0,004816 с изменением 5,97% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации BULLCOIN на RUB составляет ₽ 0,004816 за BULLCOIN.
На данный момент The Bull занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- BULLCOIN. В течение последних 24 часов, BULLCOIN торговался в диапазоне от ₽ 0,004188 (минимум) до ₽ 0,00648 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.
В краткосрочной перспективе BULLCOIN изменился на +1,75% за последний час и на +221,06% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 68,44K.
ROBINHOOD
Текущая рыночная капитализация The Bull составляет --, при 24-часовом объеме торгов ₽ 68,44K. Циркулируещее обращение BULLCOIN составляет --, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 4,82M.
+1,75%
-5,97%
+221,06%
+221,06%
Отслеживайте изменения цены The Bull за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:
|Период
|Изменение (RUB)
|Изменение (%)
|Сегодня
|₽ -0,025226
|-5,97%
|30 дней
|₽ +0,003316
|+221,06%
|60 дней
|₽ +0,003316
|+221,06%
|90 дней
|₽ +0,003316
|+221,06%
Сегодня для BULLCOIN зафиксировано изменение ₽ -0,025226 (-5,97%), что отражает его последнюю активность на рынке.
За последние 30 дней цена сместилась на ₽ +0,003316 (+221,06%), что показывает краткосрочную эффективность токена.
Если расширить обзор до 60 дн., то BULLCOIN изменился на ₽ +0,003316 (+221,06%), что дает более широкое представление о его эффективности.
Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ +0,003316 (+221,06%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.
Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены The Bull (BULLCOIN)?
Просмотеть страницу истории цен The Bull.
Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний The Bull, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.
Текущее общее настроение на рынке BULLCOIN: Медвежье, бычье 35% | медвежье 65%;
|Размерность индикатора
|Заключение модели
|Пропорция/Порог
|Краткий обзор
|KDJ
|Крест смерти
|K < D
|Краткосрочная динамика снижается, температура падает.
|StochRSI
|< 20
|Зона перепроданности
|Краткосрочное падение слишком быстрое, следите за возможностью отскока.
|Точка пивот
|S1 ≤ Цена < Пивот
|Между S1-Пивот
|Чуть левее центрального пивота, в умеренно низком положении.
|Группа МА
|0 Покупка
|0-20% продаж
|Все МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.
|MACD
|Крест смерти
|DIF < DEA
|Наблюдается медвежий момент.
|BOLL (20,2)
|Цена < Нижняя полоса
|Касание или прорыв нижней полосы
|Входит в «дешевую» зону, волатильность растет.
|RSI (14)
|Перепроданность
|< 30
|Падение незначительное, но в краткосрочной перспективе возможен отскок.
|Группа EMA
|0 Покупка
|0-20% продаж
|Все МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.
BULLCOIN_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется ниже центрального уровня 0,004881; текущая цена 0,004802 находится в непосредственной близости к этому уровню. Цена находится в переходной зоне между уровнем S1 и центральным уровнем, а система скользящих средних демонстрирует медвежью конфигурацию, что свидетельствует о борьбе между быками и медведями за контроль над ценовым движением в данном диапазоне. Структура рынка указывает на плотное сопротивление выше и относительно свободное пространство ниже, при этом общий тренд характеризуется коррекцией в рамках нисходящего канала. Индикатор MACD сформировал гибельный пересечение, столбики индикатора динамики направлены вниз, что подчеркивает доминирование краткосрочного продажного давления. Показатель RSI опустился в зону перепроданности, значения KDJ и StochRSI находятся на низком уровне, наблюдается явная разница между быстрыми и медленными индикаторами. Волатильность остается низкой, полосы Боллинджера сужаются, рынок лишён необходимой мгновенной энергии для одностороннего прорыва; активность торгов проявляет тенденцию к снижению, а восходящий импульс со стороны быков пока не смог создать эффективного резонанса. Ближайший ключевой уровень сопротивления — верхний центральный уровень 0,004881, который находится примерно в 1,6% от текущей цены и выступает как немедленное препятствие. Первый уровень поддержки расположен на отметке S1 — 0,004574, что соответствует расстоянию около 4,7% от текущей цены. Далее следует второй уровень поддержки S2 — 0,004292, расположенный примерно в 10,6% от текущей цены. Уровень R1 — 0,005163 — выступает мощным сопротивлением на пути к повышению; он находится примерно в 7,5% от текущей цены и требует значительного объёма торгов для преодоления.
Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.
В 2040 году цена The Bull потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.
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