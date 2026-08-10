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Текущая цена The Bull сегодня составляет 0,004816 RUB. Рыночная капитализация BULLCOIN составляет -- RUB. Отслеживайте обновления цен BULLCOIN в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена The Bull сегодня составляет 0,004816 RUB. Рыночная капитализация BULLCOIN составляет -- RUB. Отслеживайте обновления цен BULLCOIN в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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The Bull Курс (BULLCOIN)

Текущая цена 1 BULLCOIN в RUB:

₽0,39732
₽0,39732₽0,39732
-5,97%1D
RUB
График цены The Bull (BULLCOIN) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 16:54:45 (UTC+8)

Сегодняшняя цена The Bull

Текущая цена The Bull (BULLCOIN) сегодня составляет ₽ 0,004816 с изменением 5,97% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации BULLCOIN на RUB составляет ₽ 0,004816 за BULLCOIN.

На данный момент The Bull занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- BULLCOIN. В течение последних 24 часов, BULLCOIN торговался в диапазоне от ₽ 0,004188 (минимум) до ₽ 0,00648 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.

В краткосрочной перспективе BULLCOIN изменился на +1,75% за последний час и на +221,06% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 68,44K.

Рыночная информация The Bull (BULLCOIN)

--
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₽ 68,44K
₽ 68,44K₽ 68,44K

₽ 4,82M
₽ 4,82M₽ 4,82M

--
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1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

ROBINHOOD

Текущая рыночная капитализация The Bull составляет --, при 24-часовом объеме торгов ₽ 68,44K. Циркулируещее обращение BULLCOIN составляет --, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 4,82M.

История цен The Bull в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,004188
₽ 0,004188₽ 0,004188
Мин 24Ч
₽ 0,00648
₽ 0,00648₽ 0,00648
Макс 24Ч

₽ 0,004188
₽ 0,004188₽ 0,004188

₽ 0,00648
₽ 0,00648₽ 0,00648

--
----

--
----

+1,75%

-5,97%

+221,06%

+221,06%

История цен The Bull (BULLCOIN) в RUB

Отслеживайте изменения цены The Bull за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -0,025226-5,97%
30 дней₽ +0,003316+221,06%
60 дней₽ +0,003316+221,06%
90 дней₽ +0,003316+221,06%
Изменение цены The Bull сегодня

Сегодня для BULLCOIN зафиксировано изменение ₽ -0,025226 (-5,97%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены The Bull за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ +0,003316 (+221,06%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены The Bull за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то BULLCOIN изменился на ₽ +0,003316 (+221,06%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены The Bull за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ +0,003316 (+221,06%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены The Bull (BULLCOIN)?

Просмотеть страницу истории цен The Bull.

Анализ по The Bull

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний The Bull, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке The Bull: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке BULLCOIN: Медвежье, бычье 35% | медвежье 65%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJКрест смертиK < DКраткосрочная динамика снижается, температура падает.
StochRSI< 20Зона перепроданностиКраткосрочное падение слишком быстрое, следите за возможностью отскока.
Точка пивотS1 ≤ Цена < ПивотМежду S1-ПивотЧуть левее центрального пивота, в умеренно низком положении.
Группа МА0 Покупка0-20% продажВсе МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.
MACDКрест смертиDIF < DEAНаблюдается медвежий момент.
BOLL (20,2)Цена < Нижняя полосаКасание или прорыв нижней полосыВходит в «дешевую» зону, волатильность растет.
RSI (14)Перепроданность< 30Падение незначительное, но в краткосрочной перспективе возможен отскок.
Группа EMA0 Покупка0-20% продажВсе МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.

BULLCOIN_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется ниже центрального уровня 0,004881; текущая цена 0,004802 находится в непосредственной близости к этому уровню. Цена находится в переходной зоне между уровнем S1 и центральным уровнем, а система скользящих средних демонстрирует медвежью конфигурацию, что свидетельствует о борьбе между быками и медведями за контроль над ценовым движением в данном диапазоне. Структура рынка указывает на плотное сопротивление выше и относительно свободное пространство ниже, при этом общий тренд характеризуется коррекцией в рамках нисходящего канала. Индикатор MACD сформировал гибельный пересечение, столбики индикатора динамики направлены вниз, что подчеркивает доминирование краткосрочного продажного давления. Показатель RSI опустился в зону перепроданности, значения KDJ и StochRSI находятся на низком уровне, наблюдается явная разница между быстрыми и медленными индикаторами. Волатильность остается низкой, полосы Боллинджера сужаются, рынок лишён необходимой мгновенной энергии для одностороннего прорыва; активность торгов проявляет тенденцию к снижению, а восходящий импульс со стороны быков пока не смог создать эффективного резонанса. Ближайший ключевой уровень сопротивления — верхний центральный уровень 0,004881, который находится примерно в 1,6% от текущей цены и выступает как немедленное препятствие. Первый уровень поддержки расположен на отметке S1 — 0,004574, что соответствует расстоянию около 4,7% от текущей цены. Далее следует второй уровень поддержки S2 — 0,004292, расположенный примерно в 10,6% от текущей цены. Уровень R1 — 0,005163 — выступает мощным сопротивлением на пути к повышению; он находится примерно в 7,5% от текущей цены и требует значительного объёма торгов для преодоления.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Прогноз цены The Bull

Прогноз цены The Bull (BULLCOIN) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена BULLCOIN в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены The Bull (BULLCOIN) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена The Bull потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену The Bull достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены BULLCOIN, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены The Bull».

Как купить и инвестировать The Bull в Россия

Готовы приступить к работе с The Bull? Покупка BULLCOIN на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить The Bull. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке The Bull (BULLCOIN).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и The Bull будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке The Bull (BULLCOIN)

Что вы можете сделать с The Bull

Владение The Bull позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое The Bull (BULLCOIN)

BULLCOIN – это мемкоин.

Источники The Bull

Для более глубокого понимания The Bull рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Официальный сайт The Bull
Обозреватель блоков

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MemePump.fun EcosystemSolana Ecosystem

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Страница обновлена: 2026-08-10 16:54:45 (UTC+8)

Важные обновления индустрии The Bull (BULLCOIN)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о The Bull

BULLCOIN USDT (фьючерсная торговля)

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Торгуйте The Bull (BULLCOIN) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы The Bull в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
BULLCOIN/USD1
₽0,3812325
₽0,3812325₽0,3812325
-10,18%
10.67M (USDT)
BULLCOIN/USDT
₽0,3927825
₽0,3927825₽0,3927825
-6,99%
13.84M (USDT)

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Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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