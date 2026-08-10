Текущее общее настроение на рынке BULLCOIN: Медвежье, бычье 35% | медвежье 65%;

Размерность индикатора Заключение модели Пропорция/Порог Краткий обзор KDJ Крест смерти K < D Краткосрочная динамика снижается, температура падает. StochRSI < 20 Зона перепроданности Краткосрочное падение слишком быстрое, следите за возможностью отскока. Точка пивот S1 ≤ Цена < Пивот Между S1-Пивот Чуть левее центрального пивота, в умеренно низком положении. Группа МА 0 Покупка 0-20% продаж Все МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных. MACD Крест смерти DIF < DEA Наблюдается медвежий момент. BOLL (20,2) Цена < Нижняя полоса Касание или прорыв нижней полосы Входит в «дешевую» зону, волатильность растет. RSI (14) Перепроданность < 30 Падение незначительное, но в краткосрочной перспективе возможен отскок. Группа EMA 0 Покупка 0-20% продаж Все МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.

BULLCOIN_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется ниже центрального уровня 0,004881; текущая цена 0,004802 находится в непосредственной близости к этому уровню. Цена находится в переходной зоне между уровнем S1 и центральным уровнем, а система скользящих средних демонстрирует медвежью конфигурацию, что свидетельствует о борьбе между быками и медведями за контроль над ценовым движением в данном диапазоне. Структура рынка указывает на плотное сопротивление выше и относительно свободное пространство ниже, при этом общий тренд характеризуется коррекцией в рамках нисходящего канала. Индикатор MACD сформировал гибельный пересечение, столбики индикатора динамики направлены вниз, что подчеркивает доминирование краткосрочного продажного давления. Показатель RSI опустился в зону перепроданности, значения KDJ и StochRSI находятся на низком уровне, наблюдается явная разница между быстрыми и медленными индикаторами. Волатильность остается низкой, полосы Боллинджера сужаются, рынок лишён необходимой мгновенной энергии для одностороннего прорыва; активность торгов проявляет тенденцию к снижению, а восходящий импульс со стороны быков пока не смог создать эффективного резонанса. Ближайший ключевой уровень сопротивления — верхний центральный уровень 0,004881, который находится примерно в 1,6% от текущей цены и выступает как немедленное препятствие. Первый уровень поддержки расположен на отметке S1 — 0,004574, что соответствует расстоянию около 4,7% от текущей цены. Далее следует второй уровень поддержки S2 — 0,004292, расположенный примерно в 10,6% от текущей цены. Уровень R1 — 0,005163 — выступает мощным сопротивлением на пути к повышению; он находится примерно в 7,5% от текущей цены и требует значительного объёма торгов для преодоления.

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