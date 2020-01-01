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Топ токенов криптонеобанков по рыночной капитализации

Криптонеобанки – это цифровые платформы без физических отделений, объединяющие криптоактивы и традиционные банковские сервисы. Они предлагают карты с поддержкои криптовалют, фиат-крипто платежные порталы и доходные счета. Токены этого сектора используются для доступа к премиум-функциям, снижения комиссий и вознаграждения пользователей.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Mantle
Mantle
MNT
$ 0.4514
+0.57%
+3.55%
+9.68%
$ 1.46B
$ 218.94K
2
Ether.Fi Foundation
Ether.Fi Foundation
ETHFI
$ 0.3873
-0.28%
-0.44%
+6.79%
$ 340.55M
$ 3.11M
3
Telcoin
Telcoin
TEL
$ 0.001527
+0.33%
-5.27%
-7.62%
$ 146.80M
$ 107.90M
4
Plasma
Plasma
XPL
$ 0.07895
+0.22%
+0.03%
+0.19%
$ 142.15M
$ 4.11M
5
ClawBank
ClawBank
$CLAWBANK
$ 8.53E-6
-1.27%
-0.50%
-15.29%
$ 853.36K
--
6
VPay
VPay
VPAY
$ 0.0004219
+0.14%
+0.05%
-14.42%
$ 421.90K
$ 2.07K
7
THORWallet
THORWallet
TITN
$ 0.00735846
-0.10%
-0.01%
-7.80%
$ 312.73K
$ 43.55K
8
E Money Network
E Money Network
EMYC
$ 0.00074704
-0.64%
-0.39%
-12.47%
$ 190.10K
$ 45.59K
9
Blindfold Finance
Blindfold Finance
BLIND
$ 1.552E-5
0.00%
-2.10%
-0.89%
$ 15.27K
--
10
Unitas
Unitas
UP
$ 0.3768
+0.08%
+3.15%
+15.32%
--
$ 156.21K
11
TRIA
TRIA
TRIA
$ 0.00818
-0.36%
+1.11%
-0.72%
--
$ 4.15M
12
Avici
Avici
AVICI
$ 0.4691
-0.36%
-4.07%
-8.77%
--
$ 119.19K

Часто задаваемые вопросы

Что такое криптовалюты необанков в цифровых финансах?
Криптовалюты необанков – это цифровые финансовые платформы без физических отделений, объединяющие блокчейн-сети с традиционными банковскими сервисами и предлагающие такие функции, как криптопривязанные дебетовые карты и фиат-крипто платежные порталы.
Как токены необанков обеспечивают утилитарность пользователям платформы?
Токены необанков предоставляют утилитарность, открывая доступ к премиум-функциям цифрового банкинга, снижая комиссии за международные переводы и предлагая более высокую доходность по сберегательным счетам внутри экосистемы необанка.
Регулируются ли криптонеобанки так же, как традиционные банки?
Уровень регулирования существенно различается. Некоторые криптонеобанки работают по банковским лицензиям в отдельных юрисдикциях, в то время как другие используют сторонних банковских партнеров для обработки операций с фиатом.
В чем основное преимущество использования необанка на базе блокчейна?
Основное преимущество необанка на базе блокчейна – возможность напрямую тратить криптовалюту в реальном мире с помощью дебетовых карт без необходимости вручную выводить средства на традиционный банковский счет.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Neobank, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.