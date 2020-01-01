Криптонеобанки – это цифровые платформы без физических отделений, объединяющие криптоактивы и традиционные банковские сервисы. Они предлагают карты с поддержкои криптовалют, фиат-крипто платежные порталы и доходные счета. Токены этого сектора используются для доступа к премиум-функциям, снижения комиссий и вознаграждения пользователей.
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