Криптонеобанки – это цифровые платформы без физических отделений, объединяющие криптоактивы и традиционные банковские сервисы. Они предлагают карты с поддержкои криптовалют, фиат-крипто платежные порталы и доходные счета. Токены этого сектора используются для доступа к премиум-функциям, снижения комиссий и вознаграждения пользователей.

Основное преимущество необанка на базе блокчейна – возможность напрямую тратить криптовалюту в реальном мире с помощью дебетовых карт без необходимости вручную выводить средства на традиционный банковский счет.

Уровень регулирования существенно различается. Некоторые криптонеобанки работают по банковским лицензиям в отдельных юрисдикциях, в то время как другие используют сторонних банковских партнеров для обработки операций с фиатом.

Регулируются ли криптонеобанки так же, как традиционные банки?

Токены необанков предоставляют утилитарность, открывая доступ к премиум-функциям цифрового банкинга, снижая комиссии за международные переводы и предлагая более высокую доходность по сберегательным счетам внутри экосистемы необанка.

Криптовалюты необанков – это цифровые финансовые платформы без физических отделений, объединяющие блокчейн-сети с традиционными банковскими сервисами и предлагающие такие функции, как криптопривязанные дебетовые карты и фиат-крипто платежные порталы.

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