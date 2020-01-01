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Топ токенов категории Launchpad MetaDAO по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Launchpad MetaDAO. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Solomon
Solomon
SOLO
$ 0.627124
0.00%
-0.02%
+9.73%
$ 7.16M
$ 22.37K
2
Umbra
Umbra
UMBRA
$ 0.247495
0.00%
-0.03%
-12.72%
$ 3.43M
$ 24.52K
3
Omnipair
Omnipair
OMFG
$ 0.166763
0.00%
-0.02%
-10.73%
$ 2.30M
$ 7.10K
4
Loyal
Loyal
LOYAL
$ 0.147857
0.00%
+0.00%
+0.38%
$ 1.85M
$ 498.50
5
Laso Finance
Laso Finance
LASO
$ 0.131895
0.00%
-0.02%
-1.27%
$ 1.70M
$ 5.79K
6
Rip Cars
Rip Cars
CARS
$ 0.04993868
-0.01%
-0.07%
+4.55%
$ 644.20K
$ 3.07K
7
Paystream
Paystream
PAYS
$ 0.03035699
0.00%
0.00%
-0.02%
$ 97.25K
$ 0.01
8
P2P
P2P
P2P
$ 0.00003281
-0.30%
0.00%
+6.17%
--
$ 790.99M
9
Avici
Avici
AVICI
$ 0.4699
-0.38%
-3.46%
-8.77%
--
$ 118.00K

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Launchpad MetaDAO и почему они так популярны?
Токены категории Launchpad MetaDAO представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 9 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $17.18M.
Какой токен из категории Launchpad MetaDAO демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Launchpad MetaDAO, отслеживаемых на MEXC, LOYAL продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 0.00% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Launchpad MetaDAO находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 9 токенов категории Launchpad MetaDAO, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Launchpad MetaDAO относятся SOLO, UMBRA, OMFG. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Launchpad MetaDAO?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Launchpad MetaDAO составляет примерно $17.18M. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Launchpad MetaDAO, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.