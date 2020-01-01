Токеномика AlpineF1TeamFanToken (ALPINE)

Токеномика AlpineF1TeamFanToken (ALPINE)

Откройте для себя ключевую информацию о AlpineF1TeamFanToken (ALPINE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о AlpineF1TeamFanToken (ALPINE)

Токен болельщика команды Alpine F1® — это служебный токен стандарта BEP-20, разработанный для того, чтобы революционизировать опыт болельщиков для всех сторонников команды BWT Alpine F1®. Токен позволяет фанатам BWT Alpine F1® Team участвовать в опросах командного голосования, охотиться за цифровыми предметами коллекционирования, покупать NFT и пользоваться функциями геймификации, которые связаны с вознаграждениями фанатов или отличными впечатлениями.

Официальный сайт:
https://www.binance.com/en/fan-token/team-profile/alpine
Whitepaper:
https://research.binance.com/en/projects/alpine-f1
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0x287880Ea252b52b63Cc5f40a2d3E5A44aa665a76

Токеномика и анализ цен AlpineF1TeamFanToken (ALPINE)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене AlpineF1TeamFanToken (ALPINE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 11,61M
$ 11,61M$ 11,61M
Общее предложение:
$ 40,00M
$ 40,00M$ 40,00M
Оборотное предложение:
$ 16,71M
$ 16,71M$ 16,71M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 27,78M
$ 27,78M$ 27,78M
Исторический максимум:
$ 5,886
$ 5,886$ 5,886
Исторический минимум:
$ 0,5916579141562345
$ 0,5916579141562345$ 0,5916579141562345
Текущая цена:
$ 0,6946
$ 0,6946$ 0,6946

Токеномика AlpineF1TeamFanToken (ALPINE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов ALPINE, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов ALPINE.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ALPINE, изучите текущую цену ALPINE!

Как купить ALPINE

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История цены AlpineF1TeamFanToken (ALPINE)

Анализ истории цены ALPINE помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены ALPINE

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.