Токеномика AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) Откройте для себя ключевую информацию о AlpineF1TeamFanToken (ALPINE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) Токен болельщика команды Alpine F1® — это служебный токен стандарта BEP-20, разработанный для того, чтобы революционизировать опыт болельщиков для всех сторонников команды BWT Alpine F1®. Токен позволяет фанатам BWT Alpine F1® Team участвовать в опросах командного голосования, охотиться за цифровыми предметами коллекционирования, покупать NFT и пользоваться функциями геймификации, которые связаны с вознаграждениями фанатов или отличными впечатлениями. Официальный сайт: https://www.binance.com/en/fan-token/team-profile/alpine Whitepaper: https://research.binance.com/en/projects/alpine-f1 Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x287880Ea252b52b63Cc5f40a2d3E5A44aa665a76 Купить ALPINE сейчас!

Токеномика и анализ цен AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене AlpineF1TeamFanToken (ALPINE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 11,61M $ 11,61M $ 11,61M Общее предложение: $ 40,00M $ 40,00M $ 40,00M Оборотное предложение: $ 16,71M $ 16,71M $ 16,71M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 27,78M $ 27,78M $ 27,78M Исторический максимум: $ 5,886 $ 5,886 $ 5,886 Исторический минимум: $ 0,5916579141562345 $ 0,5916579141562345 $ 0,5916579141562345 Текущая цена: $ 0,6946 $ 0,6946 $ 0,6946 Узнайте больше о цене AlpineF1TeamFanToken (ALPINE)

Токеномика AlpineF1TeamFanToken (ALPINE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ALPINE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ALPINE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ALPINE, изучите текущую цену ALPINE!

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