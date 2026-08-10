Сегодняшняя цена 3EYES

Текущая цена 3EYES (3EYES) сегодня составляет $ 0 с изменением 0,85% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации 3EYES на USD составляет $ 0 за 3EYES.

На данный момент 3EYES занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 10 303,91, при оборотном предложении 943,90M 3EYES. В течение последних 24 часов, 3EYES торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе 3EYES изменился на +0,57% за последний час и на +3,23% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация 3EYES (3EYES)

Рыночная капитализация $ 10,30K$ 10,30K $ 10,30K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 11,58K$ 11,58K $ 11,58K Оборотное предложение 943,90M 943,90M 943,90M Общее предложение 999 885 545,937405 999 885 545,937405 999 885 545,937405

Текущая рыночная капитализация 3EYES составляет $ 10,30K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение 3EYES составляет 943,90M, а общее предложение – 999885545.937405. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 11,58K.