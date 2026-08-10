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Текущая цена 3EYES сегодня составляет 0 USD. Рыночная капитализация 3EYES составляет 10 303,91 USD. Отслеживайте обновления цен 3EYES в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена 3EYES сегодня составляет 0 USD. Рыночная капитализация 3EYES составляет 10 303,91 USD. Отслеживайте обновления цен 3EYES в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Цена 3EYES (3EYES)

Не в листинге

Текущая цена 1 3EYES в USD:

$0,00001159
$0,00001159$0,00001159
+0,90%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены 3EYES (3EYES) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 15:25:10 (UTC+8)

Сегодняшняя цена 3EYES

Текущая цена 3EYES (3EYES) сегодня составляет $ 0 с изменением 0,85% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации 3EYES на USD составляет $ 0 за 3EYES.

На данный момент 3EYES занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 10 303,91, при оборотном предложении 943,90M 3EYES. В течение последних 24 часов, 3EYES торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе 3EYES изменился на +0,57% за последний час и на +3,23% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация 3EYES (3EYES)

$ 10,30K
$ 10,30K$ 10,30K

--
----

$ 11,58K
$ 11,58K$ 11,58K

943,90M
943,90M 943,90M

999 885 545,937405
999 885 545,937405 999 885 545,937405

Текущая рыночная капитализация 3EYES составляет $ 10,30K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение 3EYES составляет 943,90M, а общее предложение – 999885545.937405. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 11,58K.

История цен 3EYES в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0,57%

+0,85%

+3,23%

+3,23%

История цен 3EYES (3EYES) в USD

За сегодня изменение цены 3EYES на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены 3EYES на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены 3EYES на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены 3EYES на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+0,85%
30 дней$ 0-4,41%
60 дней$ 0+40,44%
90 дней$ 0--

Прогноз цены 3EYES

Прогноз цены 3EYES (3EYES) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена 3EYES в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены 3EYES (3EYES) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена 3EYES потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену 3EYES достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены 3EYES, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены 3EYES».

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Источник 3EYES (3EYES)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

Категория :

Cat-ThemedEntertainmentMeme

О 3EYES

Какова текущая цена торговли 3EYES сегодня?

Текущая цена торговли 3EYES составляет ₽, обновляется в режиме реального времени. Эта цена отражает агрегированные данные с нескольких рынков, обеспечивая точное представление глобального спроса и предложения.

Какова активность торговли 3EYES?

3EYES зафиксировал 24-часовой объем торговлей в размере ₽--. Этот показатель важен для оценки условий ликвидности — более высокий объем обычно указывает на более активные рынки и более плавное исполнение ордеров.

Какова динамика цен 3EYES сегодня?

За последние 24 часа цена 3EYES изменилась на 0.84%. Положительная тенденция свидетельствует о повышенном спросе со стороны покупателей, тогда как отрицательная может отражать краткосрочное давление продавцов или общее снижение на рынке.

В каком диапазоне цены торговались 3EYES сегодня?

За последний день цена 3EYES колебалась между ₽ и ₽, что дает трейдерам представление о внутридневной волатильности и возможных уровнях поддержки и сопротивления.

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Страница обновлена: 2026-08-10 15:25:10 (UTC+8)

Важные обновления индустрии 3EYES (3EYES)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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