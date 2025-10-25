O preço ao vivo de ZERA hoje é 0.02138673 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de ZERA para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de ZERA facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de ZERA hoje é 0.02138673 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de ZERA para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de ZERA facilmente na MEXC agora.

Mais sobre ZERA

Informações sobre preços de ZERA

Site oficial do ZERA

Tokenomics de ZERA

Previsão de preço de ZERA

Gráfico de preço em tempo real de ZERA (ZERA)
Informações de preço de ZERA (ZERA) (USD)

O preço em tempo real de ZERA (ZERA) é $0.02138673. Nas últimas 24 horas, ZERA foi negociado entre a mínima de $ 0.01938568 e a máxima de $ 0.02278493, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de ZERA é $ 0.04713878, enquanto o mais baixo é $ 0.01672797.

Em termos de desempenho de curto prazo, ZERA variou -4.06% na última hora, +3.35% nas últimas 24 horas e +16.89% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de ZERA (ZERA)

$ 21.37M
$ 21.37M$ 21.37M

--
----

$ 21.37M
$ 21.37M$ 21.37M

999.37M
999.37M 999.37M

999,374,941.1781569
999,374,941.1781569 999,374,941.1781569

A capitalização de mercado atual de ZERA é $ 21.37M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de ZERA é 999.37M, com um fornecimento total de 999374941.1781569. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 21.37M.

Histórico de preços de ZERA (ZERA) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de ZERA em USD foi de $ +0.00069301.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de ZERA em USD foi de $ 0.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de ZERA em USD foi de $ 0.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de ZERA em USD foi de $ 0.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ +0.00069301+3.35%
30 dias$ 0--
60 dias$ 0--
90 dias$ 0--

O que é ZERA (ZERA)

What Is ZERA?

ZERA is a zero-knowledge (ZK) privacy protocol on Solana that enables shielded balances, private transfers, and offline-capable peer-to-peer exchange for existing crypto assets (e.g., USDC, USDT, SOL + more). The project is developed by Zera Labs with the goal of providing cash-like privacy while remaining non-custodial and compatible with existing stablecoin rails.

At the protocol level, users deposit supported assets directly into the protocol and receive “cryptographic notes.” These notes can be transferred privately without the need for an internet connection and later withdrawn back to the same underlying asset. The direct-deposit architecture creates an unified, asset-agnostic anonymity set with clean composability for wallets, relayers, and dApps - without wrapped assets or AMM routing

How Does It Work?

ZERA’s core privacy layer is built on well-studied primitives:

  • Commitments & Nullifiers: Values are committed using Pedersen commitments; unique nullifiers prevent double-spends while keeping linkability hidden.

  • Zero-Knowledge Proofs: Transactions are proven with succinct zk-SNARKs (e.g., Groth16) so validators verify correctness without learning senders, receivers, or amounts.

  • Unified Pool: All notes share a common anonymity set. Optional relayers can submit withdrawals for users, helping further break the link between their network activity and identity.

The protocol is non-custodial; users retain control of their keys and notes. Because deposits/withdrawals map to the same underlying assets, accounting remains transparent at the reserve level while individual transfers stay private.

What Is the ZERA Token Used For?

ZERA is a value-accrual token tied to protocol activity. Its design centers on usage-driven, programmatic burns (i.e., a fraction of protocol volume triggers token burns executed by the program). This mechanism ties token supply reduction directly to adoption, while avoiding direct fees on private transactions.

This approach is intended to align stakeholders with protocol growth while minimizing regulatory complexity associated with fee collection or custody.

Founder & Origin

Led & founded by Hayden “Dax” Porter, a former MetaMask engineer with past roles at USAA and Twitter. The initiative began as a critical response to the state of the industry and a push toward “true digital cash” - prioritizing private, permissionless payments over speculation.

Initially charted as a multi-year PhD-by-publication from concept to product, the effort matured into Zera Labs in 2025, expanding the scope to a privacy-preserving cash layer and an extensible ZK ecosystem.

Privacy & Extensibility

  • Privacy + Compliance Posture: The protocol is non-custodial, does not require intermediate pegs, and avoids direct protocol fees. Reserves always remain fully backed by deposits, and optional relayers further reduce network-level linkability
  • Extensibility: The architecture is designed to add more collateral types and, over time, support cross-chain sources through adapter modules while preserving unified anonymity sets and burn accounting.

ZERA provides private, cash-like transfers for mainstream assets on Solana, couples usage to transparent token burns, and focuses on practical deployability: direct deposits, efficient ZK verification, and a developer-ready stack.

Welcome to the new Zero-knowledge Era.

Recurso de ZERA (ZERA)

Site oficial

Previsão de preço do ZERA (em USD)

Quanto valerá ZERA (ZERA) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em ZERA (ZERA) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para ZERA.

Confira a previsão de preço de ZERA agora!

ZERA para moedas locais

Tokenomics de ZERA (ZERA)

Compreender a tokenomics de ZERA (ZERA) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token ZERA agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre ZERA (ZERA)

Quanto vale hoje o ZERA (ZERA)?
O preço ao vivo de ZERA em USD é 0.02138673 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de ZERA para USD?
O preço atual de ZERA para USD é $ 0.02138673. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de ZERA?
A capitalização de mercado de ZERA é $ 21.37M USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de ZERA?
O fornecimento circulante de ZERA é de 999.37M USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de ZERA?
ZERA atingiu um preço máximo histórico de 0.04713878 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de ZERA?
ZERA atingiu um preço minímo histórico de 0.01672797 USD.
Qual é o volume de negociação de ZERA?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para ZERA é -- USD.
ZERA vai subir ainda este ano?
ZERA pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do ZERA para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-25 15:50:30 (UTC+8)

