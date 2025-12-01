Preço de ZERA hoje

O preço ao vivo de ZERA (ZERA) hoje é $ 0.01982702, com uma variação de 4.77% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ZERA para USD é de $ 0.01982702 por ZERA.

ZERA ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 19,804,558, com um fornecimento em circulação de 999.36M ZERA. Nas últimas 24 horas, ZERA foi negociado entre $ 0.01975854 (mínimo) e $ 0.02172292 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.04713878, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.01352042.

No desempenho de curto prazo, ZERA movimentou-se -1.35% na última hora e -18.13% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de ZERA (ZERA)

A capitalização de mercado atual de ZERA é $ 19.80M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de ZERA é 999.36M, com um fornecimento total de 999356130.9520717. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 19.80M.