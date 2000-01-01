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Principais tokens de Privacy por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Privacy. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

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Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Zcash
Zcash
ZEC
$ 496,69
+0,27%
+2,36%
-1,08%
$ 8,26B
$ 4,61K
2
Monero
Monero
XMR
$ 396,02
+0,02%
+2,51%
+7,55%
$ 7,46B
$ 4,91K
3
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 8,773
+0,36%
+0,16%
+7,43%
$ 5,74B
$ 68,95K
4
Litecoin
Litecoin
LTC
$ 44,9
-0,07%
-0,82%
-1,04%
$ 3,47B
$ 65,56K
5
NEAR
NEAR
NEAR
$ 1,6677
+0,23%
-1,07%
+2,09%
$ 2,15B
$ 687,40K
6
Beldex
Beldex
BDX
$ 0,08862
+0,26%
-0,33%
-0,80%
$ 684,06M
$ 16,70M
7
DASH
DASH
DASH
$ 30,29
+0,03%
-0,82%
-1,37%
$ 386,15M
$ 10,32K
8
Humanity
Humanity
H
$ 0,09242
+1,03%
+3,10%
+20,13%
$ 264,52M
$ 2,79M
9
Decred
Decred
DCR
$ 12,183
+0,43%
-6,71%
-3,71%
$ 212,01M
$ 8,25K
10
STRK
STRK
STRK
$ 0,02309
+0,48%
+0,48%
-9,08%
$ 147,06M
$ 7,02M
11
ZANO
ZANO
ZANO
$ 8,499
-0,37%
+0,62%
-4,86%
$ 129,57M
$ 70,70K
12
Zama Protocol
Zama Protocol
ZAMA
$ 0,04702
0,00%
+1,40%
-9,88%
$ 103,55M
$ 2,27M
13
Horizen
Horizen
ZEN
$ 4,063
+0,15%
-1,12%
+1,12%
$ 73,27M
$ 15,75K
14
ZKsync
ZKsync
ZK
$ 0,007303
+0,23%
-2,36%
-7,99%
$ 72,22M
$ 11,31M
15
Pirate Chain
Pirate Chain
ARRR
$ 0,2226
+0,05%
-3,60%
-5,77%
$ 43,60M
$ 284,16K
16
Oasis
Oasis
ROSE
$ 0,005395
+0,47%
-2,44%
-6,37%
$ 41,42M
$ 14,41M
17
Concordium
Concordium
CCD
$ 0,003133
-0,16%
-3,00%
-7,35%
$ 39,61M
$ 32,39M
18
Verge
Verge
XVG
$ 0,002103
-0,19%
-0,14%
+4,59%
$ 34,63M
$ 35,83M
19
COTI
COTI
COTI
$ 0,010786
+2,18%
+24,94%
+1,57%
$ 33,67M
$ 27,00M
20
TornadoCash
TornadoCash
TORN
$ 5,49
+0,42%
+0,46%
-4,55%
$ 28,89M
$ 10,36K
21
Anoma
Anoma
XAN
$ 0,010815
+0,66%
-4,74%
-21,68%
$ 27,11M
$ 11,47M
22
ZEROBASE
ZEROBASE
ZBT
$ 0,09185
+0,59%
-4,31%
-31,81%
$ 25,55M
$ 1,05M
23
StatusNetwork
StatusNetwork
SNT
$ 0,00505
0,00%
-0,98%
-9,82%
$ 24,30M
$ 9,94M
24
iExec RLC
iExec RLC
RLC
$ 0,2669
+0,72%
-1,73%
-4,57%
$ 23,24M
$ 204,02K
25
Nock
Nock
NOCK
$ 0,01032
+1,38%
-17,11%
-0,57%
$ 22,81M
$ 9,10M
26
Nil Token
Nil Token
NIL
$ 0,04086
-1,33%
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+22,60%
$ 19,42M
$ 42,45M
27
NYM
NYM
NYM
$ 0,01971
+0,15%
+6,24%
+11,40%
$ 16,49M
$ 3,03M
28
Keep Network
Keep Network
KEEP
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-0,02%
-0,05%
-4,97%
$ 15,59M
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29
Octra
Octra
OCT
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-0,01%
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$ 15,26M
$ 56,55K
30
ARPA
ARPA
ARPA
$ 0,008659
-0,02%
-0,94%
+1,70%
$ 13,17M
$ 7,92M
31
Epic Chain
Epic Chain
EPIC
$ 0,3518
+1,51%
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-58,19%
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$ 3,44M
32
FIRO
FIRO
FIRO
$ 0,6316
+0,08%
-1,28%
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$ 11,82M
$ 116,97K
33
zkPass
zkPass
ZKP
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34
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QUAI
QUAI
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35
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Arcane
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36
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strkBTC
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37
Partisia Blockchain
Partisia Blockchain
MPC
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38
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ANyONe Protocol
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Exiom
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40
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HOPR Token
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Aragon
Aragon
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42
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BLACKCOIN
BLACKCOIN
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43
Grin
Grin
GRIN
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44
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Umbra
UMBRA
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45
Navio
Navio
NAV
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46
Mysterium
Mysterium
MYST
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47
Aleph Zero
Aleph Zero
AZERO
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48
PIVX
PIVX
PIVX
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$ 2,64M
49
Zclassic
Zclassic
ZCL
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50
Nerva
Nerva
XNV
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-0,03%
+0,02%
-10,14%
$ 1,81M
$ 442,80

Perguntas frequentes

O que são tokens de Privacy e por que são populares?
Tokens de Privacy representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 115 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $29.71B.
Qual é o token de Privacy com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Privacy acompanhados na MEXC, COTI apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 24.94% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Privacy existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 115 tokens de Privacy, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Privacy incluem ZEC, XMR, LINK. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Privacy?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Privacy é de aproximadamente $29.71B. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Privacy, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.