Comprar criptoMercadosSpotFuturosUNITREEGanheCentro de eventosCentro de Recompensas
Mais
$1,000,000 TradFi Gala
Cadastrar

Principais tokens de Privacy Infrastructure por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Privacy Infrastructure. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 8,773
+0,36%
+0,16%
+7,43%
$ 5,74B
$ 68,95K
2
NEAR
NEAR
NEAR
$ 1,6677
+0,23%
-1,07%
+2,09%
$ 2,15B
$ 687,40K
3
Beldex
Beldex
BDX
$ 0,08862
+0,26%
-0,33%
-0,80%
$ 684,06M
$ 16,70M
4
STRK
STRK
STRK
$ 0,02309
+0,48%
+0,48%
-9,08%
$ 147,06M
$ 7,02M
5
ZANO
ZANO
ZANO
$ 8,499
-0,37%
+0,62%
-4,86%
$ 129,57M
$ 70,70K
6
Zama Protocol
Zama Protocol
ZAMA
$ 0,04702
0,00%
+1,40%
-9,88%
$ 103,55M
$ 2,27M
7
Horizen
Horizen
ZEN
$ 4,063
+0,15%
-1,12%
+1,12%
$ 73,27M
$ 15,75K
8
ZKsync
ZKsync
ZK
$ 0,007303
+0,23%
-2,36%
-7,99%
$ 72,22M
$ 11,31M
9
Oasis
Oasis
ROSE
$ 0,005395
+0,47%
-2,44%
-6,37%
$ 41,42M
$ 14,41M
10
Concordium
Concordium
CCD
$ 0,003133
-0,16%
-3,00%
-7,35%
$ 39,61M
$ 32,39M
11
COTI
COTI
COTI
$ 0,010786
+2,18%
+24,94%
+1,57%
$ 33,67M
$ 27,00M
12
TornadoCash
TornadoCash
TORN
$ 5,49
+0,42%
+0,46%
-4,55%
$ 28,89M
$ 10,36K
13
Anoma
Anoma
XAN
$ 0,010815
+0,66%
-4,74%
-21,68%
$ 27,11M
$ 11,47M
14
ZEROBASE
ZEROBASE
ZBT
$ 0,09185
+0,59%
-4,31%
-31,81%
$ 25,55M
$ 1,05M
15
StatusNetwork
StatusNetwork
SNT
$ 0,00505
0,00%
-0,98%
-9,82%
$ 24,30M
$ 9,94M
16
iExec RLC
iExec RLC
RLC
$ 0,2669
+0,72%
-1,73%
-4,57%
$ 23,24M
$ 204,02K
17
Nil Token
Nil Token
NIL
$ 0,04086
-1,33%
+13,89%
+22,60%
$ 19,42M
$ 42,45M
18
NYM
NYM
NYM
$ 0,01971
+0,15%
+6,24%
+11,40%
$ 16,49M
$ 3,03M
19
Keep Network
Keep Network
KEEP
$ 0,01615314
-0,02%
-0,05%
-4,97%
$ 15,59M
$ 1,20K
20
Octra
Octra
OCT
$ 0,02440274
-0,01%
+0,11%
+25,57%
$ 15,26M
$ 56,55K
21
ARPA
ARPA
ARPA
$ 0,008659
-0,02%
-0,94%
+1,70%
$ 13,17M
$ 7,92M
22
zkPass
zkPass
ZKP
$ 0,04188
+0,29%
-3,61%
-1,87%
$ 11,54M
$ 1,35M
23
strkBTC
strkBTC
STRKBTC
$ 61 452
-3,58%
-0,04%
-5,77%
$ 5,94M
$ 564,44K
24
Partisia Blockchain
Partisia Blockchain
MPC
$ 0,01099
0,00%
+0,36%
-9,17%
$ 5,17M
$ 28,50K
25
ANyONe Protocol
ANyONe Protocol
ANYONE
$ 0,0519
0,00%
+1,96%
+2,37%
$ 5,06M
$ 115,29K
26
HOPR Token
HOPR Token
HOPR
$ 0,01163
+0,52%
-2,44%
-3,57%
$ 3,96M
$ 4,68M
27
Aragon
Aragon
ANT
$ 0,090722
0,00%
-0,00%
-23,19%
$ 3,92M
$ 3,34
28
Umbra
Umbra
UMBRA
$ 0,197809
-0,36%
-0,12%
-25,62%
$ 2,74M
$ 77,54K
29
Mysterium
Mysterium
MYST
$ 0,11922
+0,01%
-0,78%
+17,39%
$ 2,39M
$ 274,30K
30
Aleph Zero
Aleph Zero
AZERO
$ 0,008589
+0,01%
-8,02%
-10,75%
$ 2,29M
$ 6,20M
31
Session Token
Session Token
SESH
$ 0,01168008
-0,07%
-0,07%
-11,40%
$ 1,80M
$ 1,53K
32
PRXVT by Virtuals
PRXVT by Virtuals
PRXVT
$ 0,00170234
-0,35%
+0,14%
-4,16%
$ 1,55M
$ 4,05K
33
0x0
0x0
0X0
$ 0,00158652
+0,72%
-0,04%
-12,76%
$ 1,41M
$ 8,05K
34
BEAM
BEAM
BEAM
$ 0,007853
0,00%
-3,62%
-17,71%
$ 1,18M
$ 260,44K
35
GhostwareOS
GhostwareOS
GHOST
$ 0,00116732
+0,40%
-0,04%
-5,11%
$ 1,17M
$ 12,29K
36
Lit Protocol
Lit Protocol
LITKEY
$ 0,00411719
-1,31%
-0,02%
-1,79%
$ 905,80K
$ 209,83
37
Veil Token
Veil Token
VEIL
$ 0,01055408
-0,24%
-0,09%
-4,04%
$ 772,43K
$ 14,97K
38
NONOS
NONOS
NOX
$ 0,00080624
+0,10%
-0,08%
-1,31%
$ 641,87K
$ 2,68K
39
Offshift
Offshift
XFT
$ 0,050136
0,00%
--
-1,24%
$ 505,00K
$ 121,15
40
Enigma
Enigma
ENX
$ 0,0073561
-0,03%
+0,03%
-0,32%
$ 484,02K
$ 784,29
41
MUTE SWAP by Virtuals
MUTE SWAP by Virtuals
MUTE
$ 0,00066254
-0,28%
+0,08%
+2,61%
$ 265,05K
$ 1,24K
42
WORM
WORM
WORM
$ 0,04316993
+0,10%
-0,00%
-4,78%
$ 166,66K
$ 222,50
43
Primer
Primer
PR
$ 0,00050916
-0,08%
-0,00%
-18,67%
$ 145,75K
$ 371,20
44
Paraloom
Paraloom
PARALOOM
$ 0,00012502
+1,00%
-0,21%
-45,42%
$ 125,01K
$ 4,90K
45
1clawAI
1clawAI
1CLAWAI
$ 9,33738E-7
+16,62%
+13,40%
+13,08%
$ 93,37K
--
46
ZERA
ZERA
ZERA
$ 5,577E-5
+0,49%
+2,90%
+18,21%
$ 55,73K
--
47
Hibernates
Hibernates
HIBER
$ 5,511E-5
+1,74%
-7,90%
-19,23%
$ 54,89K
--
48
Veilnet
Veilnet
VEILNET
$ 3,55771E-7
0,00%
-1,50%
-12,35%
$ 35,58K
--
49
Mindstate
Mindstate
MIND
$ 3,72252E-7
0,00%
-0,20%
0,00%
$ 35,36K
--
50
Yona
Yona
YONA
$ 8,805E-5
+0,48%
-0,10%
+1,60%
$ 30,87K
--

Perguntas frequentes

O que são tokens de Privacy Infrastructure e por que são populares?
Tokens de Privacy Infrastructure representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 62 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $9.48B.
Qual é o token de Privacy Infrastructure com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Privacy Infrastructure acompanhados na MEXC, COTI apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 24.94% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Privacy Infrastructure existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 62 tokens de Privacy Infrastructure, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Privacy Infrastructure incluem LINK, NEAR, BDX. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Privacy Infrastructure?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Privacy Infrastructure é de aproximadamente $9.48B. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Privacy Infrastructure, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.