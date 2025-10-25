Informações de preço de WURK (WURK) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0.00214254 $ 0.00214254 $ 0.00214254 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0.00214254$ 0.00214254 $ 0.00214254 Máximo histórico $ 0.00214254$ 0.00214254 $ 0.00214254 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) +7.99% Alteração de Preço (1D) +117.92% Variação de Preço (7d) +1,176.59% Variação de Preço (7d) +1,176.59%

O preço em tempo real de WURK (WURK) é $0.00152635. Nas últimas 24 horas, WURK foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0.00214254, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de WURK é $ 0.00214254, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, WURK variou +7.99% na última hora, +117.92% nas últimas 24 horas e +1,176.59% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de WURK (WURK)

Capitalização de mercado $ 1.52M$ 1.52M $ 1.52M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.52M$ 1.52M $ 1.52M Fornecimento Circulante 999.88M 999.88M 999.88M Fornecimento total 999,877,114.610581 999,877,114.610581 999,877,114.610581

A capitalização de mercado atual de WURK é $ 1.52M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de WURK é 999.88M, com um fornecimento total de 999877114.610581. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.52M.