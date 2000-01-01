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Principais tokens de Play To Earn por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Play To Earn. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Immutable X
Immutable X
IMX
$ 0.1096
-0.27%
-2.32%
-1.08%
$ 219.40M
$ 627.08K
2
FLOKI
FLOKI
FLOKI
$ 0.00002047
-0.05%
-0.39%
-2.95%
$ 195.53M
$ 3.31B
3
Axie Infinity
Axie Infinity
AXS
$ 0.8636
+0.02%
-5.70%
-3.61%
$ 149.37M
$ 70.91K
4
Decentraland
Decentraland
MANA
$ 0.06417
+0.09%
-2.91%
-3.23%
$ 127.38M
$ 842.20K
5
$ 0.03887
+0.21%
-2.71%
-6.05%
$ 114.01M
$ 1.62M
6
$ 0.1994
+0.25%
-0.55%
-0.25%
$ 92.46M
$ 326.03K
7
GEODNET
GEODNET
GEOD
$ 0.1822
-0.38%
-5.19%
+1.00%
$ 80.58M
$ 463.70K
8
Gala
Gala
GALA
$ 0.001639
+0.18%
-4.42%
-8.27%
$ 79.79M
$ 149.48M
9
ECOMI
ECOMI
OMI
$ 0.0002017
+0.20%
+6.60%
+15.82%
$ 57.50M
$ 475.48M
10
RONIN
RONIN
RON
$ 0.04922
-0.22%
-2.96%
-4.89%
$ 38.02M
$ 1.10M
11
Notcoin
Notcoin
NOT
$ 0.0003633
+0.41%
+2.38%
+5.96%
$ 36.39M
$ 188.87M
12
DEAPcoin
DEAPcoin
DEP
$ 0.0010018
-0.30%
+0.58%
-1.15%
$ 29.83M
$ 211.13M
13
Degen
Degen
DEGEN
$ 0.0011532
-0.41%
-3.79%
-7.73%
$ 26.90M
$ 47.05M
14
Yooldo Games
Yooldo Games
ESPORTS
$ 0.0376
+1.35%
-3.30%
-13.15%
$ 22.11M
$ 1.51M
15
Illuvium
Illuvium
ILV
$ 2.893
-0.31%
-1.74%
-4.44%
$ 21.18M
$ 19.04K
16
GMT
GMT
GMT
$ 0.00651765
-0.01%
-0.04%
-6.72%
$ 20.28M
$ 4.20M
17
Catizen
Catizen
CATI
$ 0.04416
+2.36%
-0.09%
+3.87%
$ 19.72M
$ 1.28M
18
Smooth Love Potion
Smooth Love Potion
SLP
$ 0.0005168
+0.21%
-2.28%
-6.55%
$ 18.73M
$ 105.65M
19
WAX
WAX
WAXP
$ 0.003769
+0.13%
-1.42%
+0.13%
$ 17.30M
$ 19.45M
20
IdleMine
IdleMine
IDLE
$ 0.00166888
-0.22%
-0.00%
+3.49%
$ 16.69M
$ 152.98K
21
Yield Guild Games
Yield Guild Games
YGG
$ 0.019
+0.21%
-1.91%
-1.04%
$ 14.51M
$ 2.92M
22
Zentry
Zentry
ZENT
$ 0.001779
+0.45%
-0.95%
-0.84%
$ 14.27M
$ 30.11M
23
Big Time
Big Time
BIGTIME
$ 0.004827
0.00%
-4.57%
-9.73%
$ 12.05M
$ 11.77M
24
Gods Unchained
Gods Unchained
GODS
$ 0.02746
-2.42%
+8.84%
+17.96%
$ 11.90M
$ 2.63M
25
Hamster Kombat
Hamster Kombat
HMSTR
$ 0.0001816
-0.06%
-5.19%
-4.22%
$ 11.54M
$ 387.37M
26
Alien Worlds Trilium
Alien Worlds Trilium
TLM
$ 0.0015581
-2.61%
+4.92%
-3.50%
$ 10.77M
$ 44.28M
27
GUNZ
GUNZ
GUN
$ 0.003075
+0.87%
-6.71%
+5.06%
$ 7.35M
$ 19.37M
28
SuperWalk GRND
SuperWalk GRND
GRND
$ 0.00861255
-0.01%
-0.06%
-3.91%
$ 6.98M
$ 65.76K
29
WilderWorld
WilderWorld
WILD
$ 0.01285
+1.18%
-4.04%
-12.05%
$ 6.42M
$ 4.68M
30
Radio Caca
Radio Caca
RACA
$ 0.00001387
+0.29%
-3.09%
-1.50%
$ 5.68M
$ 4.66B
31
Upland
Upland
SPARKLET
$ 0.02008
0.00%
+0.70%
+0.55%
$ 5.36M
$ 2.50M
32
Games for a Living
Games for a Living
GFAL
$ 0.00076324
0.00%
-0.01%
-4.00%
$ 5.35M
$ 1.52K
33
SWEAT
SWEAT
SWEAT
$ 0.00035267
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-8.21%
$ 4.72M
$ 30.29K
34
ParagonsDAO
ParagonsDAO
PDT
$ 0.054921
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--
+2.86%
$ 4.64M
$ 5.92K
35
Splintershards
Splintershards
SPS
$ 0.00336808
+0.09%
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+13.56%
$ 4.47M
$ 7.43K
36
Nakamoto Games
Nakamoto Games
NAKA
$ 0.03182
-2.73%
+10.53%
+31.91%
$ 3.13M
$ 3.66M
37
$ 0.001457
+0.17%
+1.18%
+1.03%
$ 2.55M
$ 40.11M
38
Ancient8
Ancient8
A8
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39
Sharp Token
Sharp Token
SHARP
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--
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40
Aavegotchi
Aavegotchi
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41
Raini
Raini
$RAINI
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--
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42
Foxsy AI
Foxsy AI
FOXSY
$ 0.0016893
-0.05%
-1.92%
-5.82%
$ 1.92M
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43
Cornucopias
Cornucopias
COPI
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Aurory
Aurory
AURY
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Metacade
Metacade
MCADE
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$ 1.56M
$ 79.88K
46
DAR Open Network
DAR Open Network
D
$ 0.001967
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-3.87%
+3.59%
$ 1.46M
$ 27.72M
47
MediTechX
MediTechX
MTX
$ 0.051516
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--
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$ 106.29K
48
Phantasma Phoenix
Phantasma Phoenix
SOUL
$ 0.01009038
+0.40%
+0.14%
+12.32%
$ 1.38M
$ 86.54K
49
Moonwalk Fitness
Moonwalk Fitness
MF
$ 0.00716638
+0.13%
-0.01%
-4.00%
$ 1.35M
$ 36.81K
50
PIXL
PIXL
PIXL
$ 0.00256934
-0.72%
-0.03%
-6.76%
$ 1.28M
$ 4.63K

Perguntas frequentes

O que são tokens de Play To Earn e por que são populares?
Tokens de Play To Earn representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 186 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $1.57B.
Qual é o token de Play To Earn com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Play To Earn acompanhados na MEXC, IZE apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 22.00% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Play To Earn existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 186 tokens de Play To Earn, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Play To Earn incluem IMX, FLOKI, AXS. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Play To Earn?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Play To Earn é de aproximadamente $1.57B. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Play To Earn, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.