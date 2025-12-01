Preço de WURK hoje

O preço ao vivo de WURK (WURK) hoje é $ 0.00050377, com uma variação de 9.26% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de WURK para USD é de $ 0.00050377 por WURK.

WURK ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 503,682, com um fornecimento em circulação de 999.82M WURK. Nas últimas 24 horas, WURK foi negociado entre $ 0.00045645 (mínimo) e $ 0.00054676 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00414195, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00008026.

No desempenho de curto prazo, WURK movimentou-se +0.47% na última hora e +22.66% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de WURK (WURK)

Capitalização de mercado $ 503.68K$ 503.68K $ 503.68K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 503.68K$ 503.68K $ 503.68K Fornecimento Circulante 999.82M 999.82M 999.82M Fornecimento total 999,822,617.772597 999,822,617.772597 999,822,617.772597

