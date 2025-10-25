Informações de preço de Wrapped XPL (WXPL) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.357754 $ 0.357754 $ 0.357754 Mínimo 24h $ 0.389757 $ 0.389757 $ 0.389757 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.357754$ 0.357754 $ 0.357754 Máximo 24h $ 0.389757$ 0.389757 $ 0.389757 Máximo histórico $ 1.69$ 1.69 $ 1.69 Menor preço $ 0.339178$ 0.339178 $ 0.339178 Variação de Preço (1h) +0.12% Alteração de Preço (1D) +3.15% Variação de Preço (7d) -7.35% Variação de Preço (7d) -7.35%

O preço em tempo real de Wrapped XPL (WXPL) é $0.379595. Nas últimas 24 horas, WXPL foi negociado entre a mínima de $ 0.357754 e a máxima de $ 0.389757, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de WXPL é $ 1.69, enquanto o mais baixo é $ 0.339178.

Em termos de desempenho de curto prazo, WXPL variou +0.12% na última hora, +3.15% nas últimas 24 horas e -7.35% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Wrapped XPL (WXPL)

Capitalização de mercado $ 31.48M$ 31.48M $ 31.48M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 31.48M$ 31.48M $ 31.48M Fornecimento Circulante 82.11M 82.11M 82.11M Fornecimento total 82,112,165.41816531 82,112,165.41816531 82,112,165.41816531

A capitalização de mercado atual de Wrapped XPL é $ 31.48M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de WXPL é 82.11M, com um fornecimento total de 82112165.41816531. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 31.48M.