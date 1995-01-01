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Principais tokens de Plasma Ecosystem por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Plasma Ecosystem. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 8.781
+0.36%
+0.16%
+7.43%
$ 5.74B
$ 68.95K
2
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0009
+0.01%
+0.01%
+0.02%
$ 4.49B
$ 643.79K
3
USDT0
USDT0
USDT0
$ 0.999024
+0.03%
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-0.01%
$ 4.06B
$ 69.76M
4
Wrapped eETH
Wrapped eETH
WEETH
$ 2,073.61
0.00%
-0.06%
-0.84%
$ 3.38B
$ 0.01
5
Ethena Staked USDe
Ethena Staked USDe
SUSDE
$ 1.24
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.46B
$ 5.95M
6
Kelp DAO Restaked ETH
Kelp DAO Restaked ETH
RSETH
$ 2,025.57
-0.08%
0.00%
-0.81%
$ 864.80M
$ 27.84K
7
GHO
GHO
GHO
$ 0.998523
+0.01%
0.00%
+0.08%
$ 697.97M
$ 16.07M
8
syrupUSDT
syrupUSDT
SYRUPUSDT
$ 1.14
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$ 435.96M
$ 100.34K
9
Staked USDai
Staked USDai
SUSDAI
$ 1.1
0.00%
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$ 354.55M
$ 1.98M
10
USDai
USDai
USDAI
$ 0.999126
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$ 174.13M
$ 2.43M
11
Tether Gold Tokens
Tether Gold Tokens
XAUT0
$ 4,371.96
-0.22%
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$ 119.24M
$ 9.04M
12
Instadapp
Instadapp
FLUID
$ 1.1427
0.00%
-2.24%
-2.64%
$ 89.93M
$ 503.58
13
Staked Yuzu USD
Staked Yuzu USD
SYZUSD
$ 1.046
0.00%
--
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$ 59.90M
$ 1.99K
14
Yuzu USD
Yuzu USD
YZUSD
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$ 50.49M
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15
XUSD
XUSD
XUSD
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16
Wrapped Aave Plasma USDT0
Wrapped Aave Plasma USDT0
WAPLAUSDT0
$ 1.031
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$ 40.66M
$ 1.02K
17
Midas mHYPER
Midas mHYPER
MHYPER
$ 1.12
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--
18
Wrapped XPL
Wrapped XPL
WXPL
$ 0.074995
+0.61%
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$ 35.53M
$ 957.76K
19
Metronome Synth ETH
Metronome Synth ETH
MSETH
$ 1,325.76
-0.10%
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$ 32.84M
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20
Metronome Synth USD
Metronome Synth USD
MSUSD
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21
Euler Finance
Euler Finance
EUL
$ 1.1969
+0.22%
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$ 28.78M
$ 77.28K
22
Infinex
Infinex
INX
$ 0.007665
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23
Stargate Bridged WETH
Stargate Bridged WETH
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24
Yuzu Protection Pool
Yuzu Protection Pool
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--
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25
BiLira
BiLira
TRYB
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--
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26
Chateau USD
Chateau USD
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--
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27
Resolv wstUSR
Resolv wstUSR
WSTUSR
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28
Trillions
Trillions
TRILLIONS
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29
Nest Basis Vault
Nest Basis Vault
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--
30
Resolv Liquidity Provider Token
Resolv Liquidity Provider Token
RLP
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31
Lithos
Lithos
LITH
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32
Plazzy the dog
Plazzy the dog
PLAZZY
$ 1.621E-5
+0.87%
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-2.00%
$ 16.21K
--

Perguntas frequentes

O que são tokens de Plasma Ecosystem e por que são populares?
Tokens de Plasma Ecosystem representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 32 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $22.27B.
Qual é o token de Plasma Ecosystem com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Plasma Ecosystem acompanhados na MEXC, EUL apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 8.29% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Plasma Ecosystem existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 32 tokens de Plasma Ecosystem, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Plasma Ecosystem incluem LINK, USDE, USDT0. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Plasma Ecosystem?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Plasma Ecosystem é de aproximadamente $22.27B. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Plasma Ecosystem, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.