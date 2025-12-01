Preço de Wrapped XPL hoje

O preço ao vivo de Wrapped XPL (WXPL) hoje é $ 0.210078, com uma variação de 0.55% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de WXPL para USD é de $ 0.210078 por WXPL.

Wrapped XPL ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 23,762,952, com um fornecimento em circulação de 112.89M WXPL. Nas últimas 24 horas, WXPL foi negociado entre $ 0.204494 (mínimo) e $ 0.216295 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1.69, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.176069.

No desempenho de curto prazo, WXPL movimentou-se -0.57% na última hora e +6.80% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Wrapped XPL (WXPL)

Capitalização de mercado $ 23.76M$ 23.76M $ 23.76M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 23.76M$ 23.76M $ 23.76M Fornecimento Circulante 112.89M 112.89M 112.89M Fornecimento total 112,892,391.8688629 112,892,391.8688629 112,892,391.8688629

