Informações de preço de Wrapped RBNT (WRBNT) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.00631219 $ 0.00631219 $ 0.00631219 Mínimo 24h $ 0.00676201 $ 0.00676201 $ 0.00676201 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.00631219$ 0.00631219 $ 0.00631219 Máximo 24h $ 0.00676201$ 0.00676201 $ 0.00676201 Máximo histórico $ 0.03076976$ 0.03076976 $ 0.03076976 Menor preço $ 0.00631219$ 0.00631219 $ 0.00631219 Variação de Preço (1h) +1.12% Alteração de Preço (1D) -5.59% Variação de Preço (7d) -2.26% Variação de Preço (7d) -2.26%

O preço em tempo real de Wrapped RBNT (WRBNT) é $0.00638317. Nas últimas 24 horas, WRBNT foi negociado entre a mínima de $ 0.00631219 e a máxima de $ 0.00676201, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de WRBNT é $ 0.03076976, enquanto o mais baixo é $ 0.00631219.

Em termos de desempenho de curto prazo, WRBNT variou +1.12% na última hora, -5.59% nas últimas 24 horas e -2.26% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Wrapped RBNT (WRBNT)

Capitalização de mercado $ 5.70M$ 5.70M $ 5.70M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 10.70M$ 10.70M $ 10.70M Fornecimento Circulante 896.70M 896.70M 896.70M Fornecimento total 1,685,400,810.986424 1,685,400,810.986424 1,685,400,810.986424

A capitalização de mercado atual de Wrapped RBNT é $ 5.70M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de WRBNT é 896.70M, com um fornecimento total de 1685400810.986424. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 10.70M.