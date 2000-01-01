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Principais tokens de Redbelly Network Ecosystem por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Redbelly Network Ecosystem. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Redbelly Network
Redbelly Network
RBNT
$ 0,002972
+0,20%
-1,75%
-8,67%
$ 7,87M
$ 20,96M
2
Australian Digital Dollar
Australian Digital Dollar
AUDD
$ 0,701885
-0,12%
-0,00%
+0,20%
$ 6,27M
$ 3,16K
3
Macropod
Macropod
AUDM
$ 0,70688
0,00%
0,00%
+0,90%
$ 2,68M
$ 353,79K
4
Wrapped RBNT
Wrapped RBNT
WRBNT
$ 0,00301855
0,00%
-0,02%
-7,78%
$ 2,60M
$ 12,07
5
Aussie Dollar Token
Aussie Dollar Token
AUDX
$ 0,706573
0,00%
--
+0,30%
$ 2,23M
$ 35,34K
6
Reddex
Reddex
LQDX
$ 0,00022156
0,00%
--
-26,33%
$ 26,81K
$ 83,38

Perguntas frequentes

O que são tokens de Redbelly Network Ecosystem e por que são populares?
Tokens de Redbelly Network Ecosystem representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 6 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $21.69M.
Qual é o token de Redbelly Network Ecosystem com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Redbelly Network Ecosystem acompanhados na MEXC, AUDM apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 0.00% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Redbelly Network Ecosystem existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 6 tokens de Redbelly Network Ecosystem, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Redbelly Network Ecosystem incluem RBNT, AUDD, AUDM. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Redbelly Network Ecosystem?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Redbelly Network Ecosystem é de aproximadamente $21.69M. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Redbelly Network Ecosystem, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.