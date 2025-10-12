Informações de preço de Wrapped RBNT (WRBNT) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.00692977 $ 0.00692977 $ 0.00692977 Mínimo 24h $ 0.00724994 $ 0.00724994 $ 0.00724994 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.00692977$ 0.00692977 $ 0.00692977 Máximo 24h $ 0.00724994$ 0.00724994 $ 0.00724994 Máximo histórico $ 0.03076976$ 0.03076976 $ 0.03076976 Menor preço $ 0.00671995$ 0.00671995 $ 0.00671995 Variação de Preço (1h) +0.57% Alteração de Preço (1D) +1.35% Variação de Preço (7d) -16.23% Variação de Preço (7d) -16.23%

O preço em tempo real de Wrapped RBNT (WRBNT) é $0.00705676. Nas últimas 24 horas, WRBNT foi negociado entre a mínima de $ 0.00692977 e a máxima de $ 0.00724994, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de WRBNT é $ 0.03076976, enquanto o mais baixo é $ 0.00671995.

Em termos de desempenho de curto prazo, WRBNT variou +0.57% na última hora, +1.35% nas últimas 24 horas e -16.23% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Wrapped RBNT (WRBNT)

Capitalização de mercado $ 6.75M$ 6.75M $ 6.75M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 12.37M$ 12.37M $ 12.37M Fornecimento Circulante 956.35M 956.35M 956.35M Fornecimento total 1,753,131,185.575032 1,753,131,185.575032 1,753,131,185.575032

A capitalização de mercado atual de Wrapped RBNT é $ 6.75M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de WRBNT é 956.35M, com um fornecimento total de 1753131185.575032. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 12.37M.