Informações de preço de VIVA (VIVA) (USD)

Mínimo 24h $ 0.00465432 Máximo 24h $ 0.00503499 Máximo histórico $ 0.01138801 Menor preço $ 0.00199132 Variação de Preço (1h) +0.38% Alteração de Preço (1D) +0.15% Variação de Preço (7d) -4.04%

O preço em tempo real de VIVA (VIVA) é $0.0049241. Nas últimas 24 horas, VIVA foi negociado entre a mínima de $ 0.00465432 e a máxima de $ 0.00503499, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de VIVA é $ 0.01138801, enquanto o mais baixo é $ 0.00199132.

Em termos de desempenho de curto prazo, VIVA variou +0.38% na última hora, +0.15% nas últimas 24 horas e -4.04% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de VIVA (VIVA)

Capitalização de mercado $ 4.93M Volume (24h) -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 4.93M Fornecimento Circulante 1000.00M Fornecimento total 999,996,105.8538381

A capitalização de mercado atual de VIVA é $ 4.93M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de VIVA é 1000.00M, com um fornecimento total de 999996105.8538381. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 4.93M.