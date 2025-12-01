Preço de VIVA hoje

O preço ao vivo de VIVA (VIVA) hoje é $ 0.00468674, com uma variação de 3.26% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de VIVA para USD é de $ 0.00468674 por VIVA.

VIVA ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 4,686,771, com um fornecimento em circulação de 1000.00M VIVA. Nas últimas 24 horas, VIVA foi negociado entre $ 0.00468617 (mínimo) e $ 0.0049673 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.01138801, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00199132.

No desempenho de curto prazo, VIVA movimentou-se -0.92% na última hora e -0.52% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de VIVA (VIVA)

Capitalização de mercado $ 4.69M$ 4.69M $ 4.69M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 4.69M$ 4.69M $ 4.69M Fornecimento Circulante 1000.00M 1000.00M 1000.00M Fornecimento total 999,995,800.7005411 999,995,800.7005411 999,995,800.7005411

