Informações de preço de Virgen (VIRGEN) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0.00142057 $ 0.00142057 $ 0.00142057 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0.00142057$ 0.00142057 $ 0.00142057 Máximo histórico $ 0.03441068$ 0.03441068 $ 0.03441068 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) -2.30% Alteração de Preço (1D) +360.15% Variação de Preço (7d) +464.90% Variação de Preço (7d) +464.90%

O preço em tempo real de Virgen (VIRGEN) é $0.00114614. Nas últimas 24 horas, VIRGEN foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0.00142057, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de VIRGEN é $ 0.03441068, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, VIRGEN variou -2.30% na última hora, +360.15% nas últimas 24 horas e +464.90% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Virgen (VIRGEN)

Capitalização de mercado $ 1.20M$ 1.20M $ 1.20M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.20M$ 1.20M $ 1.20M Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Virgen é $ 1.20M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de VIRGEN é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.20M.