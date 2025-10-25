O que é Verse World (VERSE)

Verse World is a successful VR company with long term clients such as Dubai Police, Toyota, Lexus, BYD or Lionel Messi. They also been building for the last four years with a team of 50+ full-time developers a digital world similar to Grand Theft Auto, accessible via desktop on the Epic Games Store or via Virtual Reality , which is powered by an immersive in-game economy centered around the Verse token.

Recurso de Verse World (VERSE) Whitepaper Site oficial

VERSE para moedas locais

Tokenomics de Verse World (VERSE)

Compreender a tokenomics de Verse World (VERSE) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token VERSE agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Verse World (VERSE) Quanto vale hoje o Verse World (VERSE)? O preço ao vivo de VERSE em USD é 0.128878 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de VERSE para USD? $ 0.128878 . Confira o O preço atual de VERSE para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Verse World? A capitalização de mercado de VERSE é $ 12.89M USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de VERSE? O fornecimento circulante de VERSE é de 100.00M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de VERSE? VERSE atingiu um preço máximo histórico de 0.910916 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de VERSE? VERSE atingiu um preço minímo histórico de 0.115665 USD . Qual é o volume de negociação de VERSE? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para VERSE é -- USD . VERSE vai subir ainda este ano? VERSE pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do VERSE para uma análise mais detalhada.

