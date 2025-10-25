Informações de preço de TokenOS AI (TOS) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0$ 0 $ 0 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) +0.20% Alteração de Preço (1D) +8.66% Variação de Preço (7d) +24.02% Variação de Preço (7d) +24.02%

O preço em tempo real de TokenOS AI (TOS) é --. Nas últimas 24 horas, TOS foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de TOS é $ 0, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, TOS variou +0.20% na última hora, +8.66% nas últimas 24 horas e +24.02% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de TokenOS AI (TOS)

Capitalização de mercado $ 167.79K$ 167.79K $ 167.79K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 167.79K$ 167.79K $ 167.79K Fornecimento Circulante 999.83M 999.83M 999.83M Fornecimento total 999,829,680.313317 999,829,680.313317 999,829,680.313317

A capitalização de mercado atual de TokenOS AI é $ 167.79K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de TOS é 999.83M, com um fornecimento total de 999829680.313317. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 167.79K.