Preço de TokenOS AI hoje

O preço ao vivo de TokenOS AI (TOS) hoje é --, com uma variação de 0.38% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de TOS para USD é de -- por TOS.

TokenOS AI ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 159,413, com um fornecimento em circulação de 999.83M TOS. Nas últimas 24 horas, TOS foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, TOS movimentou-se -0.19% na última hora e -2.55% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de TokenOS AI (TOS)

Capitalização de mercado $ 159.41K$ 159.41K $ 159.41K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 159.41K$ 159.41K $ 159.41K Fornecimento Circulante 999.83M 999.83M 999.83M Fornecimento total 999,828,256.805129 999,828,256.805129 999,828,256.805129

