Informações de preço de teleBTC (TELEBTC) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 109,868 $ 109,868 $ 109,868 Mínimo 24h $ 112,487 $ 112,487 $ 112,487 Máximo 24h Mínimo 24h $ 109,868$ 109,868 $ 109,868 Máximo 24h $ 112,487$ 112,487 $ 112,487 Máximo histórico $ 129,019$ 129,019 $ 129,019 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) +0.17% Alteração de Preço (1D) +0.61% Variação de Preço (7d) +4.62% Variação de Preço (7d) +4.62%

O preço em tempo real de teleBTC (TELEBTC) é $111,770. Nas últimas 24 horas, TELEBTC foi negociado entre a mínima de $ 109,868 e a máxima de $ 112,487, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de TELEBTC é $ 129,019, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, TELEBTC variou +0.17% na última hora, +0.61% nas últimas 24 horas e +4.62% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de teleBTC (TELEBTC)

Capitalização de mercado $ 280.32K$ 280.32K $ 280.32K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 280.32K$ 280.32K $ 280.32K Fornecimento Circulante 2.51 2.51 2.51 Fornecimento total 2.51069521 2.51069521 2.51069521

A capitalização de mercado atual de teleBTC é $ 280.32K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de TELEBTC é 2.51, com um fornecimento total de 2.51069521. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 280.32K.