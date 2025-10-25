Preço de teleBTC (TELEBTC)
O preço em tempo real de teleBTC (TELEBTC) é $111,770. Nas últimas 24 horas, TELEBTC foi negociado entre a mínima de $ 109,868 e a máxima de $ 112,487, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de TELEBTC é $ 129,019, enquanto o mais baixo é $ 0.
Em termos de desempenho de curto prazo, TELEBTC variou +0.17% na última hora, +0.61% nas últimas 24 horas e +4.62% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.
A capitalização de mercado atual de teleBTC é $ 280.32K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de TELEBTC é 2.51, com um fornecimento total de 2.51069521. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 280.32K.
Durante o dia de hoje, a variação do preço de teleBTC em USD foi de $ +675.96.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de teleBTC em USD foi de $ +205.2544280000.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de teleBTC em USD foi de $ +1,783.6368370000.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de teleBTC em USD foi de $ -6,199.58736046273.
|Período
|Variação (USD)
|Variação (%)
|Hoje
|$ +675.96
|+0.61%
|30 dias
|$ +205.2544280000
|+0.18%
|60 dias
|$ +1,783.6368370000
|+1.60%
|90 dias
|$ -6,199.58736046273
|-5.25%
|Hora (UTC+8)
|Tipo
|Informação
|10-24 21:49:00
|Atualizações da Indústria
Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção
|10-23 22:32:48
|Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo"
|10-23 15:34:02
|Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro
|10-23 01:13:05
|Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo"
|10-22 21:14:27
|Atualizações da Indústria
O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história
|10-22 12:58:37
|Atualizações da Indústria
Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões
