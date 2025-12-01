Preço de teleBTC hoje

O preço ao vivo de teleBTC (TELEBTC) hoje é $ 91,080, com uma variação de 0.26% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de TELEBTC para USD é de $ 91,080 por TELEBTC.

teleBTC ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 74,073, com um fornecimento em circulação de 0.81 TELEBTC. Nas últimas 24 horas, TELEBTC foi negociado entre $ 90,096 (mínimo) e $ 91,923 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 129,019, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00001207.

No desempenho de curto prazo, TELEBTC movimentou-se -0.29% na última hora e +4.29% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de teleBTC (TELEBTC)

Capitalização de mercado $ 74.07K$ 74.07K $ 74.07K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 74.07K$ 74.07K $ 74.07K Fornecimento Circulante 0.81 0.81 0.81 Fornecimento total 0.8136685 0.8136685 0.8136685

A capitalização de mercado atual de teleBTC é $ 74.07K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de TELEBTC é 0.81, com um fornecimento total de 0.8136685. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 74.07K.