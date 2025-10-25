Informações de preço de Ring AI (RING) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
Mínimo 24h $ 0.00146155
Máximo 24h $ 0.00163514
Máximo histórico $ 0.87041
Menor preço $ 0.00129543
Variação de Preço (1h) -0.07%
Alteração de Preço (1D) -1.44%
Variação de Preço (7d) -30.11%

O preço em tempo real de Ring AI (RING) é $0.00150778. Nas últimas 24 horas, RING foi negociado entre a mínima de $ 0.00146155 e a máxima de $ 0.00163514, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de RING é $ 0.87041, enquanto o mais baixo é $ 0.00129543.

Em termos de desempenho de curto prazo, RING variou -0.07% na última hora, -1.44% nas últimas 24 horas e -30.11% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Ring AI (RING)

Capitalização de mercado $ 150.78K
Volume (24h) --
Capitalização de mercado totalmente diluída $ 150.78K
Fornecimento Circulante 100.00M
Fornecimento total 100,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Ring AI é $ 150.78K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de RING é 100.00M, com um fornecimento total de 100000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 150.78K.