Informações de preço de rasmr (RASMR) (USD)

Variação de preço em 24 horas: Mínimo 24h $ 0.00184011 Máximo 24h $ 0.00191418 Máximo histórico $ 0.01259026 Menor preço $ 0.00138248 Variação de Preço (1h) +0.32% Alteração de Preço (1D) +1.72% Variação de Preço (7d) +18.34%

O preço em tempo real de rasmr (RASMR) é $0.00191069. Nas últimas 24 horas, RASMR foi negociado entre a mínima de $ 0.00184011 e a máxima de $ 0.00191418, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de RASMR é $ 0.01259026, enquanto o mais baixo é $ 0.00138248.

Em termos de desempenho de curto prazo, RASMR variou +0.32% na última hora, +1.72% nas últimas 24 horas e +18.34% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de rasmr (RASMR)

Capitalização de mercado $ 399.28K Volume (24h) -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.91M Fornecimento Circulante 208.97M Fornecimento total 999,996,485.672967

A capitalização de mercado atual de rasmr é $ 399.28K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de RASMR é 208.97M, com um fornecimento total de 999996485.672967. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.91M.