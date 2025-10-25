O que é Praxis (PRXS)

Praxis is a decentralized mesh network for AI Agent-to-Agent communication. Built on Ethereum, it enables autonomous agents to self-organize, collaborate, and evolve without central servers or gatekeepers. Using self-sovereign identity, local execution, and zero-knowledge proofs, Praxis establishes a trustless, privacy-preserving foundation for AI systems to coordinate in the open on your terms, not theirs. Praxis is a decentralized mesh network for AI Agent-to-Agent communication. Built on Ethereum, it enables autonomous agents to self-organize, collaborate, and evolve without central servers or gatekeepers. Using self-sovereign identity, local execution, and zero-knowledge proofs, Praxis establishes a trustless, privacy-preserving foundation for AI systems to coordinate in the open on your terms, not theirs.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de Praxis (PRXS) Site oficial

Previsão de preço do Praxis (em USD)

Quanto valerá Praxis (PRXS) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Praxis (PRXS) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Praxis.

Confira a previsão de preço de Praxis agora!

PRXS para moedas locais

Experimente o Conversor

Tokenomics de Praxis (PRXS)

Compreender a tokenomics de Praxis (PRXS) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token PRXS agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Praxis (PRXS) Quanto vale hoje o Praxis (PRXS)? O preço ao vivo de PRXS em USD é 0.00802637 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de PRXS para USD? $ 0.00802637 . Confira o O preço atual de PRXS para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Praxis? A capitalização de mercado de PRXS é $ 791.16K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de PRXS? O fornecimento circulante de PRXS é de 100.00M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de PRXS? PRXS atingiu um preço máximo histórico de 0.01666443 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de PRXS? PRXS atingiu um preço minímo histórico de 0.00293899 USD . Qual é o volume de negociação de PRXS? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para PRXS é -- USD . PRXS vai subir ainda este ano? PRXS pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do PRXS para uma análise mais detalhada.

Atualizações importantes da indústria sobre o Praxis (PRXS)