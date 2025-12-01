Preço de Praxis hoje

O preço ao vivo de Praxis (PRXS) hoje é $ 0.00875059, com uma variação de 0.51% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de PRXS para USD é de $ 0.00875059 por PRXS.

Praxis ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 874,301, com um fornecimento em circulação de 100.00M PRXS. Nas últimas 24 horas, PRXS foi negociado entre $ 0.00866422 (mínimo) e $ 0.00906134 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.071311, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00293899.

No desempenho de curto prazo, PRXS movimentou-se -0.21% na última hora e +8.02% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Praxis (PRXS)

Capitalização de mercado $ 874.30K$ 874.30K $ 874.30K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 874.30K$ 874.30K $ 874.30K Fornecimento Circulante 100.00M 100.00M 100.00M Fornecimento total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

