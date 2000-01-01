Comprar criptoMercadosSpotFuturosUNITREEGanheCentro de eventosCentro de Recompensas
Mais
$1,000,000 TradFi Gala
Cadastrar

Principais tokens de AI Agent Launchpad por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor AI Agent Launchpad. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Sky Protocol
Sky Protocol
SKY
$ 0.05297
+0.13%
-0.41%
-4.06%
$ 1.23B
$ 1.00M
2
Virtuals Protocol
Virtuals Protocol
VIRTUAL
$ 0.5959
+0.89%
+10.71%
+5.79%
$ 392.59M
$ 532.98K
3
FET
FET
FET
$ 0.1353
+0.60%
-0.30%
+0.15%
$ 304.05M
$ 920.32K
4
AWE Network
AWE Network
AWE
$ 0.05956
+1.81%
-2.47%
+1.87%
$ 113.38M
$ 976.65K
5
Sentient
Sentient
SENT
$ 0.0133
-0.23%
+0.76%
-1.64%
$ 95.76M
$ 4.56M
6
FLOW
FLOW
FLOW
$ 0.0327
+0.65%
-0.24%
+16.13%
$ 54.40M
$ 1.91M
7
Gravity
Gravity
G
$ 0.003592
+0.68%
-1.14%
-1.63%
$ 38.67M
$ 20.16M
8
Rei
Rei
REI
$ 0.02491941
-1.23%
+0.11%
-5.20%
$ 24.92M
$ 528.85K
9
IQ
IQ
IQ
$ 0.0006295
+1.01%
-0.96%
-3.93%
$ 16.61M
$ 88.56M
10
MAGIC
MAGIC
MAGIC
$ 0.03952
+0.33%
-3.02%
-4.22%
$ 13.28M
$ 1.50M
11
Griffain.com
Griffain.com
GRIFFAIN
$ 0.011587
-0.06%
+3.18%
+21.67%
$ 11.60M
$ 5.12M
12
MyShell Token
MyShell Token
SHELL
$ 0.01948
+0.05%
+0.21%
+4.22%
$ 7.66M
$ 3.05M
13
Autonolas
Autonolas
OLAS
$ 0.02496
-0.04%
-0.44%
-2.39%
$ 5.57M
$ 2.52M
14
NetX
NetX
NETX
$ 0.2122
-0.23%
-2.75%
-0.75%
$ 4.91M
$ 285.12K
15
Paal AI
Paal AI
PAAL
$ 0.004949
-0.10%
-0.49%
-13.45%
$ 4.90M
$ 11.20M
16
World3
World3
WAI
$ 0.00845637
+0.10%
-0.00%
-2.26%
$ 2.87M
$ 127.70K
17
CreatorBid
CreatorBid
BID
$ 0.005623
-0.12%
-0.71%
+1.33%
$ 2.17M
$ 10.06M
18
Spectral
Spectral
SPEC
$ 0.03694223
+0.03%
+0.03%
+3.72%
$ 1.96M
$ 9.11K
19
Amiko
Amiko
AMIKO
$ 0.00218497
+0.51%
-0.02%
-0.47%
$ 1.78M
$ 816.45
20
Humans.ai
Humans.ai
HEART
$ 0.000221
-4.00%
-7.23%
+7.40%
$ 1.74M
$ 184.83M
21
HyperGPT
HyperGPT
HGPT
$ 0.0011717
+0.34%
-0.59%
+6.30%
$ 1.09M
$ 89.70M
22
Empyreal
Empyreal
EMP
$ 3.56
+0.28%
+0.01%
+3.49%
$ 1.07M
$ 217.37
23
Vertical AI
Vertical AI
VERTAI
$ 0.0128224
+0.41%
-0.02%
-10.04%
$ 1.05M
$ 4.18K
24
StrikeBit AI
StrikeBit AI
STRIKE
$ 0.00471391
+7.27%
-0.19%
-33.58%
$ 989.45K
$ 168.43K
25
Waveform by Virtuals
Waveform by Virtuals
WAVE
$ 0.00092515
+0.39%
+0.07%
-16.25%
$ 925.15K
$ 595.15
26
Cod3x
Cod3x
CDX
$ 0.01627559
+0.14%
-0.04%
-25.62%
$ 796.86K
$ 1.08K
27
Warden
Warden
WARD
$ 0.003124
-1.92%
+5.26%
-17.64%
$ 782.00K
$ 30.75M
28
Maiga
Maiga
MAIGA
$ 0.0027512
+0.06%
-0.07%
-32.07%
$ 770.34K
$ 14.58K
29
Balance
Balance
EPT
$ 0.00032091
+0.22%
+0.01%
-1.76%
$ 743.42K
$ 311.81K
30
ARC
ARC
ARC
$ 0.000576
0.00%
+3.41%
+5.11%
$ 593.28K
$ 245.20K
31
Xeleb Protocol
Xeleb Protocol
XCX
$ 0.0044071
-2.84%
+2.83%
+45.82%
$ 484.79K
$ 19.35M
32
EternalAI
EternalAI
EAI
$ 0.00145244
0.00%
+0.00%
-3.15%
$ 462.56K
$ 3.82
33
BORT
BORT
BORT
$ 0.00043443
+0.25%
+0.05%
-2.51%
$ 422.43K
$ 33.09K
34
HAiO
HAiO
HAIO
$ 0.00088151
0.00%
--
0.00%
$ 412.53K
$ 4.39
35
SwarmNode.ai
SwarmNode.ai
SNAI
$ 0.0004125
+0.02%
-6.00%
-0.36%
$ 412.20K
$ 133.99M
36
Rabbi Schlomo by Virtuals
Rabbi Schlomo by Virtuals
SHEKEL
$ 0.00029918
-0.47%
+0.10%
-3.89%
$ 299.18K
$ 138.30
37
Instaclaw
Instaclaw
INSTACLAW
$ 0.00069637
0.00%
+0.16%
-4.67%
$ 297.39K
$ 1.47K
38
ORBOFI
ORBOFI
OBI
$ 0.000187
0.00%
0.00%
+3.89%
$ 268.15K
$ 135.56K
39
Solaris AI
Solaris AI
SOLARIS
$ 0.00026313
+0.30%
-0.06%
-7.18%
$ 263.11K
$ 28.90K
40
ArchAI
ArchAI
ARCHAI
$ 0.00058944
0.00%
-0.02%
-4.50%
$ 261.38K
$ 735.76
41
Simmi Token
Simmi Token
SIMMI
$ 2.45E-6
0.00%
-72.40%
-0.81%
$ 245.16K
--
42
Dasha
Dasha
VVAIFU
$ 0.00020509
+1.46%
+0.01%
+5.81%
$ 203.70K
$ 355.03
43
0xMonk by Virtuals
0xMonk by Virtuals
MONK
$ 0.00017994
0.00%
--
+5.13%
$ 179.94K
$ 204.92
44
SuiAI
SuiAI
SUAI
$ 0.00017772
+0.40%
+0.16%
+18.27%
$ 177.72K
$ 1.64K
45
CLAWNCH
CLAWNCH
CLAWNCH
$ 1.75E-6
0.00%
-0.90%
-4.37%
$ 175.04K
--
46
MATES
MATES
MATES
$ 8.95E-6
0.00%
-1.80%
+3.83%
$ 174.46K
--
47
Primis Protocol
Primis Protocol
PRIMIS
$ 0.00014233
-1.63%
+0.07%
+1.28%
$ 142.23K
$ 1.52K
48
STYLE Token
STYLE Token
STYLE
$ 0.00013071
0.00%
--
0.00%
$ 106.72K
$ 7.14
49
minidev
minidev
MINI
$ 1.26E-6
0.00%
-4.00%
-5.26%
$ 88.92K
--
50
Hermes OS
Hermes OS
HERMESOS
$ 7.98977E-7
+0.19%
-4.80%
-7.28%
$ 79.90K
--

Perguntas frequentes

O que são tokens de AI Agent Launchpad e por que são populares?
Tokens de AI Agent Launchpad representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 90 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $2.35B.
Qual é o token de AI Agent Launchpad com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de AI Agent Launchpad acompanhados na MEXC, FOMO apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 15.10% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de AI Agent Launchpad existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 90 tokens de AI Agent Launchpad, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de AI Agent Launchpad incluem SKY, VIRTUAL, FET. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria AI Agent Launchpad?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de AI Agent Launchpad é de aproximadamente $2.35B. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor AI Agent Launchpad, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.